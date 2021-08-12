Minion Masters
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Betadwarf
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Minion Masters, kartlarla oynanan kule savunma oyunu. Minion Masters, PC oyuncuları için Steam'de!
Minion Masters, deste yapma ve kule savunmanın bağımlılık yaratan hızlı tempolu bir karışımı. 1’e 1 oynayın veya 2’ye 2 için arkadaşınızı getirin ve yenilikçi stratejiler ve akıllı oynanışla dolu destansı savaşlara katılın. Benzersiz mekaniklere sahip 200’den fazla kart toplayın. Ücretsiz oynanabilir kart strateji oyunu Minion Masters, Steam’de!
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Minion Masters, diyarın en büyük ustaları hiç bitmeyen mücadelede zafer için karşı karşıya geliyor. Kontrolcü, agresif, dev minyonlar.. Oyun tarzınıza uygun ustayı seçin ve 2 - 6 dakikalık yoğun oyunlarda rakiplerinizi alt etmek için en iyi desteyi oluşturun.
Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya katılın ve Steam’de şimdiye kadarki en iyi derecelendirilmiş ücretsiz oyunlardan birini keşfedin. Minion Masters, delicesine basit ancak hem rekabetçi hem de sıradan oyuncular için online stratejik ve dinamik oyunda ustalaşma gerektiriyor.
Steam, Xbox ve diğer platformlarda tam çapraz oynanış ile 1’e 1 düello yapın veya 2’ye 2’de desteleri birleştirin. Veya kıtanın farklı çağlarında ve çatışmalarında tek başınıza maceralara atılın. Kristal Elfler, Empyreanlar, Zen-chi ve diğerlerinin efsanelerini keşfedin.
- Yenilikçi Mekanik - Seviye atlamak ve ustanızın bir oyununun kaderini değiştirebilecek yeteneklerinin kilidini açmak için köprüler kurun. Scrat sürülerini çağırın, Ölüler Kitabından çizimler yapın veya minyonlarınızı sinirlendirin. Kartların hepsinin kendine özgü mekaniği vardır; doğru hareketi yapın ve bir kombo yaparak rakibinizi şaşırtın. Kartlarınızı seçin ve her biri kendi uzmanlık alanına sahip 10’dan fazla grupta ustalaşın. Usta ve kartlarınızı bir araya getirerek sadece yaratıcılığınızın durdurabileceği sayısız kombinasyon ve taktik oluşturun.
- Gerçekten Adil Oyun ve Dengeli Deneyim - Yalnızca becerinin önemli olduğu adil bir oyun deneyimi. Minion Masters’da kartları kolayca kazanabilir, işleyebilir veya yağmalamayı deneyebilirsiniz. Rekabet etmek için tek ihtiyacınız olan budur. Herkes herkesi yenebilir, her şey becerinize bağlıdır. Günlük görevler, özel etkinlikler ve eğlenceli oyun modlarıyla 200’den fazla kartı toplamanıza yardımcı olacak sayısız ücretsiz ödül kazanın. Ücretsiz sezon paketi ile ücretsiz ve rastgele olmadan yeni kartlar kazanın.
- Ücretsiz Genişletmeler ve Sık Güncellemeler - Kıtanın gelişen hikayesini içeren ücretsiz düzenli genişletmelerle yeni kartlar, oyun mekanikleri, maceralar, görünümler, arenalar ve çok daha fazlasını bekleyin. Minion Masters, dengeli oyun ve yeni içerik sağlamak için her ay 2 yeni kartla sürekli güncellenir. Discord sunucusuna katılın ve sesinizi duyurun.
- Bir Klana Katılın, Oyuncularla Tanışın - Önemli olan bir şeylere katılın. Bir loncaya katılın, tavernada her zaman karşılaşırsınız. Fetih Savaşlarında loncanız için mücadele edin. 2’ye 2’de takım kurun, destelerinizi birleştirerek en etkili stratejiyi oluşturun ve sıralamada birlikte yükselin. Pozitif ve aktif toplulukta oyuncularla tanışın. Twitch’te yayıncıları takip edin. Ödüller kazanın ve arenada görünmek için hesabınızı bağlayın ve gerçek zamanlı sohbet edin.