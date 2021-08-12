Minion Masters, kartlarla oynanan kule savunma oyunu. Minion Masters, PC oyuncuları için Steam'de!

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minion Masters, deste yapma ve kule savunmanın bağımlılık yaratan hızlı tempolu bir karışımı. 1’e 1 oynayın veya 2’ye 2 için arkadaşınızı getirin ve yenilikçi stratejiler ve akıllı oynanışla dolu destansı savaşlara katılın. Benzersiz mekaniklere sahip 200’den fazla kart toplayın. Ücretsiz oynanabilir kart strateji oyunu Minion Masters, Steam’de!

Minion Masters İndir

Minion Masters, diyarın en büyük ustaları hiç bitmeyen mücadelede zafer için karşı karşıya geliyor. Kontrolcü, agresif, dev minyonlar.. Oyun tarzınıza uygun ustayı seçin ve 2 - 6 dakikalık yoğun oyunlarda rakiplerinizi alt etmek için en iyi desteyi oluşturun.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya katılın ve Steam’de şimdiye kadarki en iyi derecelendirilmiş ücretsiz oyunlardan birini keşfedin. Minion Masters, delicesine basit ancak hem rekabetçi hem de sıradan oyuncular için online stratejik ve dinamik oyunda ustalaşma gerektiriyor.

Steam, Xbox ve diğer platformlarda tam çapraz oynanış ile 1’e 1 düello yapın veya 2’ye 2’de desteleri birleştirin. Veya kıtanın farklı çağlarında ve çatışmalarında tek başınıza maceralara atılın. Kristal Elfler, Empyreanlar, Zen-chi ve diğerlerinin efsanelerini keşfedin.