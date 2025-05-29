Mobilet APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 73
- DOSYA BOYUTU 50 MB
- Üretici Mobilet Dijital Hizmetler Anonim Şirketi
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Mobilet APK ile birlikte Android cihazlarınızdan birçok farklı etkinliğe bilet alabilirsiniz.
Mobilet APK uygulamasıyla birlikte Android cihazlarınızdan birçok farklı etkinliğe bilet alabilirsiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla veya sevgilinizle güzel vakit geçirmek için farklı bir aktivite gerçekleştirmek istiyorsanız, Mobilet uygulaması üzerinden birçok etkinliği keşfedebilirsiniz.
Konser, tiyatro, açık hava etkinlikleri, spor vb. kategorilerde sunulan etkinlikleri Keşfet bölümünden inceleyebileceğiniz Mobilet uygulamasında, ilginizi çeken etkinlik için anında bilet satın alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde etkinlikleri istediğiniz gibi filtreleyebilir, aramalarınızı daha nokta atışı yapabilirsiniz. Biletlerinizi ucuza almak istiyorsanız, en iyi mobil bilet alma uygulamalar arasında yer alan Mobilet'i kullanabilirsiniz.
Mobilet APK
Satın aldığınız biletleri QR kod içeren e-bilet şeklinde de sizlere sunan Mobilet uygulamasında, uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızı da etiketleyerek birden fazla kişi için rezervasyon yaptırabiliyorsunuz.
Oturduğunuz yerden onlarca farklı etkinliği keşfedebileceğiniz ve anında bilet satın alabileceğiniz Mobilet uygulaması, ilgi alanlarınıza uygun etkinlikleri göstererek nokta atışı bir listeyi sizlere sunuyor.
Siz de Mobilet APK indirin ve tüm bilet alma işlemlerinizi hem ucuza hem de hızlıca gerçekleştirin!
Mobilet Uygulaması Özellikleri
- Android bilet alma uygulaması
- Kapsamlı etkinlik türleri
- Ucuza bilet
- Konser, tiyatro, spor ve çeşitli etkinlikler
- QR ile etkinliklere giriş desteği
- Kullanıcı dostu arayüz
Mobilet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4
- DOSYA BOYUTU 50 MB
- Üretici Mobilet Dijital Hizmetler Anonim Şirketi
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Mobilet uygulaması iOS cihazlarınızdan ilgi alanlarınıza uygun birçok farklı güncel etkinliği sizlere sunuyor.
Mobilet uygulaması iOS cihazlarınızdan ilgi alanlarınıza uygun birçok farklı güncel etkinliği sizlere sunuyor. Aynı aktiviteleri yapmaktan sıkıldıysanız ve hayatınıza biraz renk katmak istiyorsanız, Mobilet uygulamasında bulacağınız etkinliklere göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
İlgi alanlarınıza uygun sıralanan etkinlikleri ve detaylarını inceleyerek sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz bir plan yapabileceğiniz uygulamada, yerinizden kalkmadan bilet satın alma işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.
Mobilet kullanan arkadaşlarınızı etiketleyerek çeşitli etkinlikler için rezervasyon yapabilme imkanı sunan Mobilet uygulamasında, satın aldığınız biletleri e-bilet şeklinde görüntüleyerek etkinlik alanında hız kazanabilirsiniz.
Mobilet İndir
Biletlerinizi e-bilet olarak alırsınız ve tüm müsabakalara rahatlıkla giriş yapabilirsiniz. QR veya farklı şekilde alacağınız e-bilet, kullanıcılara hem mail hem de sms yoluyla iletilmektedir. Aynı zamanda biletinize uygulama üzerinden de ulaşabilirsiniz.
Spor, konser, tiyatro ve kültür-sanat gibi kategorilerde sunulan etkinliklere katılmak ve online bilet satın almak istiyorsanız, Mobilet uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.