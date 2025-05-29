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Mobilet APK

Mobilet APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 73
  • DOSYA BOYUTU 50 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Mobilet Dijital Hizmetler Anonim Şirketi
  • İndir

Mobilet APK ile birlikte Android cihazlarınızdan birçok farklı etkinliğe bilet alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Mobilet APK uygulamasıyla birlikte Android cihazlarınızdan birçok farklı etkinliğe bilet alabilirsiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla veya sevgilinizle güzel vakit geçirmek için farklı bir aktivite gerçekleştirmek istiyorsanız, Mobilet uygulaması üzerinden birçok etkinliği keşfedebilirsiniz.

Konser, tiyatro, açık hava etkinlikleri, spor vb. kategorilerde sunulan etkinlikleri Keşfet bölümünden inceleyebileceğiniz Mobilet uygulamasında, ilginizi çeken etkinlik için anında bilet satın alabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde etkinlikleri istediğiniz gibi filtreleyebilir, aramalarınızı daha nokta atışı yapabilirsiniz. Biletlerinizi ucuza almak istiyorsanız, en iyi mobil bilet alma uygulamalar arasında yer alan Mobilet'i kullanabilirsiniz.

Mobilet APK

Satın aldığınız biletleri QR kod içeren e-bilet şeklinde de sizlere sunan Mobilet uygulamasında, uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızı da etiketleyerek birden fazla kişi için rezervasyon yaptırabiliyorsunuz.

Oturduğunuz yerden onlarca farklı etkinliği keşfedebileceğiniz ve anında bilet satın alabileceğiniz Mobilet uygulaması, ilgi alanlarınıza uygun etkinlikleri göstererek nokta atışı bir listeyi sizlere sunuyor.

Siz de Mobilet APK indirin ve tüm bilet alma işlemlerinizi hem ucuza hem de hızlıca gerçekleştirin!

Mobilet Uygulaması Özellikleri

  • Android bilet alma uygulaması
  • Kapsamlı etkinlik türleri
  • Ucuza bilet
  • Konser, tiyatro, spor ve çeşitli etkinlikler
  • QR ile etkinliklere giriş desteği
  • Kullanıcı dostu arayüz