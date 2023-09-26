Yeni bir Soulslike oyununa hazır mısınız? Moonscars indirin ve bu doğrusal olmayan Metroidvania dünyada hayatta kalmaya çalışın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Black Mermaid tarafından geliştirilen ve Humble Games tarafından yayınlanan Moonscars 2022 yılında yayınlandı. Piksel grafiklere sahip, oldukça karanlık ve ürkütücü bir dünyaya sahip olan Moonscars’da hızlı bir dövüş sistemi benimsenmiş.

Müzikleriyle kulaklarımızın pasını silen Moonscars piksel grafikleri en iyi kullanan oyunlardan biri olmuş. Oldukça stilize bir dünya yaratılmış. Siyah, kırmızı ve altın renklerinin bol kullanıldığı bu oyun ortalama 10-12 saatlik bir oynanış sunuyor.

Oyunun konusu da epey ilgi çekici. Kilden yapılmış bir kadın olan Gri Irma, "Heykeltraş" olarak adlandırılan birini bulmaya çalışıyor. Gizem dolu bir hikaye bizleri bekliyor diyebiliriz. Hem kendimizi keşfettiğimiz hem de Heykeltraş ismindeki kişiyi aradığımız bu oyun oldukça etkileyici bir hikaye anlatımına da sahip.

Moonscars İndir

Hemen Moonscars indirin ve bu karanlık dünyaya adım atın. Hızlıca ilerleyin ve karşınıza çıkan tüm korkutucu yaratıkları öldürün.

Moonscars Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Athlon II X2 270 (2*3400) ya da eş değeri Intel, Core i3-530 (2*2930) yada eş değeri

: AMD Athlon II X2 270 (2*3400) ya da eş değeri Intel, Core i3-530 (2*2930) yada eş değeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GT 530 (2048 VRAM) ya da eş değeri, Radeon HD 6570 (1024 VRAM) ya da eş değeri