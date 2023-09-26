moonscars1 - 1
moonscars2 - 2
moonscars3 - 3
Moonscars

Moonscars

kullanıcı
İndir
  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 4000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Black Mermaid
  • İndir

Yeni bir Soulslike  oyununa hazır mısınız? Moonscars indirin ve bu doğrusal olmayan Metroidvania dünyada hayatta kalmaya çalışın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Black Mermaid tarafından geliştirilen ve Humble Games tarafından yayınlanan Moonscars 2022 yılında yayınlandı. Piksel grafiklere sahip, oldukça karanlık ve ürkütücü bir dünyaya sahip olan Moonscars’da hızlı bir dövüş sistemi benimsenmiş.

Müzikleriyle kulaklarımızın pasını silen Moonscars piksel grafikleri en iyi kullanan oyunlardan biri olmuş. Oldukça stilize bir dünya yaratılmış. Siyah, kırmızı ve altın renklerinin bol kullanıldığı bu oyun ortalama 10-12 saatlik bir oynanış sunuyor.

Oyunun konusu da epey ilgi çekici. Kilden yapılmış bir kadın olan Gri Irma, "Heykeltraş" olarak adlandırılan birini bulmaya çalışıyor. Gizem dolu bir hikaye bizleri bekliyor diyebiliriz. Hem kendimizi keşfettiğimiz hem de Heykeltraş ismindeki kişiyi aradığımız bu oyun oldukça etkileyici bir hikaye anlatımına da sahip.

Moonscars İndir

Hemen Moonscars indirin ve bu karanlık dünyaya adım atın. Hızlıca ilerleyin ve karşınıza çıkan tüm korkutucu yaratıkları öldürün.

En İyi Soulslike Oyunlar
OYUN

En İyi Soulslike Oyunlar

Son yıllardaki en popüler oyun türü ne diye sorsak muhtemelen Soulslike cevabını alırız. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne gibi Fromsoftware oyunlarının büyük başarısının ardından pek çok indie geliştirici ve AA yapımcı oyunlarını Souls oyunlarından ilham alarak tasarladı.

Moonscars Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Athlon II X2 270 (2*3400) ya da eş değeri Intel, Core i3-530 (2*2930) yada eş değeri
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GT 530 (2048 VRAM) ya da eş değeri, Radeon HD 6570 (1024 VRAM) ya da eş değeri
ARTILAR

Türkçe dil desteği

Görsel olarak etkileyici

Stilize görsellik

Oynanış son derece akıcı

Müzikler gayet güzel

EKSİLER

Oyun biraz daha uzun olabilirdi