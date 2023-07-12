MORDHAU
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 40000.00 MB
- Üretici Triternion
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MORDHAU indirin ve kılıç kalkan savaşmanın keyfine varın. Geniş arazilerde takımınız ile birlikte düşmanlarla çarpışın.
Triternion tarafından geliştirilen ve yayınlanan MORDHAU pek çoğumuzun hayalini gerçekleştiren bir oyun. Orta Çağ dönemindeki muharebeler gibi kılıç kalkan ile çarpışabildiğimiz bu oyun sizlere eşi benzeri az bulunan bir savaş atmosferi sunuyor
Oynanış olarak çok keyifli bir oyun olan MORDHAU’da silahları kullanmak ve bunda ustalaşmak çok keyifli. Silahı savuruş şeklini ve yönünü belirleyebildiğiniz bu oyun oldukça gerçekçi bir hissiyat veriyor.
2019 yılından beri sürekli yeni güncellemeler ve yamalar alan MORDHAU sürekli canlı kalmaya çalışan bir oyun. Geliştirici ekip oyununu sürekli geliştirmeye devam ediyor. Pek çok oyun modu ile oynanışı zenginleştiren ekip oyunculara en iyi oyun tecrübesini sağlamaya çalışıyor.
En İyi Orta Çağ Oyunları
Pek çok oyuncu, video oyunlarında Orta Çağ temasının kullanılmasına bayılıyorlar. Hem sinemalarda hem de televizyonlarda pek çok kez işlenmiş olan Orta Çağ temasının belki de en iyi yansıtıldığı mecra oyunlardır.
MORDHAU İndir
Siz de hemen MORDHAU indirin ve bu epik Orta Çağ savaşında yer alın. Kılıçları çekin, baltaları savurun, kalkanınızın arkasına sığının ve düşmanlarınızı bir ekin gibi biçin.
MORDHAU Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5 - 4670 ya da AMD eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 680 ya da AMD eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Oynanış çok iyi
Atmosfer harika
Uzun vadeli oynanış
Öğrenmesi ve ustalaşması keyifli bir oyun
Çok fazla bug var
Serverların çoğu boş oluyor
Oyuncu topluluğu bazen aşırı toksik olabiliyor ve geliştirici ekip bunların önüne geçmiyor