MORDHAU indirin ve kılıç kalkan savaşmanın keyfine varın. Geniş arazilerde takımınız ile birlikte düşmanlarla çarpışın.

Kemal Tavus - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Triternion tarafından geliştirilen ve yayınlanan MORDHAU pek çoğumuzun hayalini gerçekleştiren bir oyun. Orta Çağ dönemindeki muharebeler gibi kılıç kalkan ile çarpışabildiğimiz bu oyun sizlere eşi benzeri az bulunan bir savaş atmosferi sunuyor

Oynanış olarak çok keyifli bir oyun olan MORDHAU’da silahları kullanmak ve bunda ustalaşmak çok keyifli. Silahı savuruş şeklini ve yönünü belirleyebildiğiniz bu oyun oldukça gerçekçi bir hissiyat veriyor.

2019 yılından beri sürekli yeni güncellemeler ve yamalar alan MORDHAU sürekli canlı kalmaya çalışan bir oyun. Geliştirici ekip oyununu sürekli geliştirmeye devam ediyor. Pek çok oyun modu ile oynanışı zenginleştiren ekip oyunculara en iyi oyun tecrübesini sağlamaya çalışıyor.

MORDHAU İndir

Siz de hemen MORDHAU indirin ve bu epik Orta Çağ savaşında yer alın. Kılıçları çekin, baltaları savurun, kalkanınızın arkasına sığının ve düşmanlarınızı bir ekin gibi biçin.

MORDHAU Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit İşlemci : Intel Core i5 - 4670 ya da AMD eşdeğeri

: Intel Core i5 - 4670 ya da AMD eşdeğeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 680 ya da AMD eşdeğeri

: NVIDIA GTX 680 ya da AMD eşdeğeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 40 GB kullanılabilir alan