MP3Skull ile Windows bilgisayarınızda ücretsiz olarak mp3 indirebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde müzik indirmek artık çeşitli yardımcı araçlar olmadan mümkün olmuyor. Çeşitli siteler kullanıcılara müzikleri mp3 dosya formatında indirme fırsatı sunsa da Windows platformu yardımcı programlar olmadan müzik indirmeye fırsat vermiyor. Microsoft Store üzerinde lansmana çıkan MP3Skull İngilizce dil desteği ile lansmana çıktı. Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan MP3Skull indir, hızlı ve pratik yapısı ile kullanıcılara anında müzik indirme olanağı sunuyor. Kullanıcılara hem mp3 hem de mp4 indirme fırsatı veren MP3Skull kullanıcılara diledikleri yerli ve yabancı şarkıyı arama ve indirme şansı veriyor.

MP3Skull Özellikleri

İngilizce dil desteği,

MP3 ve MP4 dosya formatında indirme,

Yerli ve yabancı müzik arama,

Tamamen ücretsiz kullanım,

Ücretsiz müzik arama motoru,

Kullanımı kolay,

Sınırsız indirme,

Kullanıcılara sınırsız bir şekilde şarkı indirme fırsatı veren MP3Skull basit yapısı ile kullanıcılarına hızlı bir şekilde şarkı arama ve indirme yapısı sunuyor. İngilizce dil desteği ile kullanılan uygulama ülkemizde de popüler bir şekilde kullanılıyor. Seçtiğiniz müziğin tüm arama sonuçlarına kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz uygulama da yerli ve yabancı tüm şarkıları arayabilecek ve ücretsiz olarak anında indirebileceksiniz. Eksiksiz ve kolay bir kullanım sunan uygulama, yüksek hızlı indirme seçeneği ile kullanıcıları tatmin ediyor. Kullanıcılar Mp4, M4A, WAV, AAC, FLAC, OGG, WMA, WEBM, FLV, AVI, MPG, MOV, WMV, KMV, M4V, 3GP dosya türlerini indirebilecekler.

MP3Skull İndir

Eksiksiz ve kolay bir Windows uygulaması olarak adından söz ettiren MP3Skull, detaylı içerikleri ile kullanıcıları tatmin ediyor. Windows platformunun yanı sıra App Store üzerinde Mac platformu için de yayınlanan uygulama ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Uygulamayı hemen indirip şarkıları aramaya başlayabilirsiniz.