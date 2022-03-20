Mobiett
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,608
- DOSYA BOYUTU 6.30 MB
- Üretici İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
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Mobiett, İstanbul toplu taşıma bilgilerini mobil cihazınıza anlık olarak ileten bir uygulamadır.
MobiETT uygulaması ile toplu ulaşımda ihtiyaç duyacağınız bilgilere Android akıllı telefonunuzdan ulaşabilirsiniz. Otobüs hat ve güzergah bilgilerini anlık olarak mobil cihazınıza ileten uygulama, tamamen ücretizdir. İstanbulluların akıllı telefon ve tabletlerinde olması gereken uygulamalardan bir tanesi olan MobiETT ile anlık olarak otobüs güzergahlarına, otobüsün ne zaman bulunduğunuz durağa geleceğini öğrenebilirsiniz. Kullanışlı yapısı ile birlikte kullanıcılarına detaylı içerikler sunan başarılı uygulama uzun bir süredir güncelleme almıyor.
MobiETT APK Özellikleri
- Otobüs durakları ve bilgileri,
- Güzergahlar,
- Otobüs geliş ve gidiş saatleri,
- Ücretsiz,
- Kalıcı internet bağlantısı,
MobİETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bir hizmetidir. Toplum ulaşım bilgilerini otobüs konum sunucusu, durak bilgi sunucusu ve otobüs durak analiz sunucusuyla almanız sağlar. Otobüs varış saatlerine, güzergah bilgilerine anlık olarak ulaşabilirsiniz. Alarm kurarak beklediğiniz otobüsün bulunduğunuz durağa gelmeden haber verilmesini sağlayabilirsiniz.
MobİETT uygulamasını açtığınızda yakınınızdaki tüm durakları görebilir ve duraklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Beklediğiniz otobüsün kaç durak sonra bulunduğunuz yere geleceğini de öğrenebilirsiniz. Hangi otobüslerin durağınızdan geçtiğini öğrenmeniz de mümkün.
MobİETT, hat bilgilerini güncel olarak iletmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır.
MobiETT APK İndir
İstanbullular için geliştirilen MobiETT uygulaması Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Mobiett
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,998
- DOSYA BOYUTU 11.00 MB
- Üretici İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
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Mobiett uygulaması ile toplu taşıma bilgilerine mobil cihazınızdan anlık olarak ulaşabilirsiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak sunulan MobIETT, toplu ulaşım bilgilerini mobil cihaızınıza taşıyan bir uygulamadır.
MobIETT uygulaması ile akıllı telefon ve tabletinizden otobüs güzergah ve durak bilgilerine ulaşabilir, varış saatlerini öğrenebilir, otobüs konum bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Otobüsün beklediğiniz durağa yaklaşması durumunda alarm verme özelliğine sahip MobIETT ile çevrenizdeki durakları görebilir, duraklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Otobüsün ne zaman geleceğini ve kaç durak sonra beklediğiniz durağa uğrayacağını görebilirsiniz. Ayrıca beklediğiniz otobüsün bulunduğunuz duraktan geçip geçmeyeceğini de öğrenebilirsiniz.
Toplu ulaşım hakkında ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri internet bağlantınızı kullanarak anlık olarak ileten uygulamanın 1.0.1 sürümü ile gelen yenilikler:
- Kullanım kılavuzu eklendi.
- Sefer tarifelerinde düzenleme
- Performans iyileştirmeleri
- Küçük hatalar düzeltildi.
- Hat ve durak bilgileri güncellendi.
Mobiett
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,686
- DOSYA BOYUTU 6.00 MB
- Üretici İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
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Mobiett akıllı durak uygulaması ile toplu ulaşımda ihtiyaç duyacağınız her şey mobil cihazınızda.
Mobiett akıllı durak uygulaması, İstanbul’da yaşıyor ve de ulaşım için sıklıkla otobüsü tercih eden biriyseniz Windows Phone telefonunuza kesinlikle indirmenizi tavsiye ettiğim bir toplu taşıma uygulaması.
Tüm akıllı telefon ve tablet modellerinde sorunsuzca çalışan Mobiett uygulaması, Tahmin edeceğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bir mobil uygulama. Windows Phone telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz akıllı durak uygulaması toplu ulaşımda ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri mobil cihazınıza taşıyor. Uygulamanın konum bilgisi paylaşmadan da kullanılabilir olması oldukça güzel. Çünkü biliyorsunuz ki toplu ulaşım uygulamalarının çoğunluğunda durak bilgilerine ulaşabilmeniz için konumuzu uygulama ile paylaşmanız gerekiyor. Mobiett, konum bilgisi paylaşmadan hat ve durak arama işlemlerini yapabilmenize izin veriyor.
Beklediğiniz otobüsün durağa gelişini harita üzerinden de gerçek zamanlı olarak takip edebileceğiniz Mobiett akıllı durak uygulamasının beğendiğim diğer iki özelliği de anlık mesaj ve beyaz masa seçenekleri oldu. Beyaz masa özelliği sayesinde otobüslerde karşılaştığınız can sıkıcı durumlar dahil her türlü şikayet ve önerilerinizi doğrudan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne iletebiliyorsunuz. Anlık mesaj özelliği de hatlarda bir kaza veya aksaklık meydana gelmesi durumunda anında bilgilenmenizi sağlıyor.
Mobiett, Windows Phone platformuna –güncelleme ile kolaylıkla giderilebeceğini düşündüğüm- bazı eksikliklerle geliyor ancak gerek arayüz gerekse de kullanılabilirlik açısından diğer platformlarla arasında dağlar kadar fark yok ve toplu ulaşım araçlarını tercih edenler için oldukça faydalı bir uygulama olmuş diyebilirim.