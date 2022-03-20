Mobiett, İstanbul toplu taşıma bilgilerini mobil cihazınıza anlık olarak ileten bir uygulamadır.

Erkan Calp - 13 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

MobiETT uygulaması ile toplu ulaşımda ihtiyaç duyacağınız bilgilere Android akıllı telefonunuzdan ulaşabilirsiniz. Otobüs hat ve güzergah bilgilerini anlık olarak mobil cihazınıza ileten uygulama, tamamen ücretizdir. İstanbulluların akıllı telefon ve tabletlerinde olması gereken uygulamalardan bir tanesi olan MobiETT ile anlık olarak otobüs güzergahlarına, otobüsün ne zaman bulunduğunuz durağa geleceğini öğrenebilirsiniz. Kullanışlı yapısı ile birlikte kullanıcılarına detaylı içerikler sunan başarılı uygulama uzun bir süredir güncelleme almıyor.

MobiETT APK Özellikleri

Otobüs durakları ve bilgileri,

Güzergahlar,

Otobüs geliş ve gidiş saatleri,

Ücretsiz,

Kalıcı internet bağlantısı,

MobİETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bir hizmetidir. Toplum ulaşım bilgilerini otobüs konum sunucusu, durak bilgi sunucusu ve otobüs durak analiz sunucusuyla almanız sağlar. Otobüs varış saatlerine, güzergah bilgilerine anlık olarak ulaşabilirsiniz. Alarm kurarak beklediğiniz otobüsün bulunduğunuz durağa gelmeden haber verilmesini sağlayabilirsiniz.

MobİETT uygulamasını açtığınızda yakınınızdaki tüm durakları görebilir ve duraklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Beklediğiniz otobüsün kaç durak sonra bulunduğunuz yere geleceğini de öğrenebilirsiniz. Hangi otobüslerin durağınızdan geçtiğini öğrenmeniz de mümkün.

MobİETT, hat bilgilerini güncel olarak iletmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır.

MobiETT APK İndir

İstanbullular için geliştirilen MobiETT uygulaması Android, iOS ve WindowsPhone üzerinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor.