Nazar
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Eray Dinc Interactive
-
Nazar, Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan bir interaktif video oyunudur.
FMV oyunlarının son yıllardaki yükselişiyle birlikte karşımıza birçok FMV örneği çıkmaktadır. Lakin Nazar, dünyadaki ilk interaktif sinema ve 2D platform yapısını bir araya getirmektedir. Kapadokya'da geçen Nazar, sürükleyici bir hikayeyi bulmacalarla birlikte oyunculara sunmaktadır.
Oyun, karmaşık bulmacalarla birlikte zaman algınızı zorlayarak, gelecekteki anlara kısa bir bakış atmanızı sağlıyor. Eşsiz Zener kart sistemi, ilgi çekici hikaye anlatımı ve sinematikleriyle oyunculara hem düşündürücü hem de heyecan verici anlar yaşatıyor.
En İyi İnteraktif Diziler ve Filmler
En iyi interaktif diziler / filmler arayışınızdaysanız arayışınızı bitirecek liste ile karşınızdayız. İşte evde zaman geçirmek için izleyebileceğiniz yapımlar!
Nazar İndir
Geleceği görme yeteneğine sahip olan Nazar karakteri, bu yeteneği kötülük için kullanan diğer insanları durdurmaya çalışmaktadır.
Oyun içerisinde de karşınıza çok kez çıkacak olan bulmacalar, farklı sonlara sahiptir. Nazar karakterinin hareketsiz kaldığı anlarda ortaya çıkan çatallanmalar, sizi iyi veya kötü sona ulaştıracak yollardır. Bulmacaları doğru bir şekilde çözerek nihai sona ulaşın ve mükemmel hikayeyi bitirin.
Siz de Nazar indirerek, psikolojik yolculuğa adım atarken Kapadokya'nın eşsiz güzelliğinde oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.
Nazar Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Dual Core 2.4 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 950, Radeon R7 360, or Intel HD Graphics 630
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan