Nazar, Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan bir interaktif video oyunudur.

Berkcan Aktürk - 29 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

FMV oyunlarının son yıllardaki yükselişiyle birlikte karşımıza birçok FMV örneği çıkmaktadır. Lakin Nazar, dünyadaki ilk interaktif sinema ve 2D platform yapısını bir araya getirmektedir. Kapadokya'da geçen Nazar, sürükleyici bir hikayeyi bulmacalarla birlikte oyunculara sunmaktadır.

Oyun, karmaşık bulmacalarla birlikte zaman algınızı zorlayarak, gelecekteki anlara kısa bir bakış atmanızı sağlıyor. Eşsiz Zener kart sistemi, ilgi çekici hikaye anlatımı ve sinematikleriyle oyunculara hem düşündürücü hem de heyecan verici anlar yaşatıyor.

Nazar İndir

Geleceği görme yeteneğine sahip olan Nazar karakteri, bu yeteneği kötülük için kullanan diğer insanları durdurmaya çalışmaktadır.

Oyun içerisinde de karşınıza çok kez çıkacak olan bulmacalar, farklı sonlara sahiptir. Nazar karakterinin hareketsiz kaldığı anlarda ortaya çıkan çatallanmalar, sizi iyi veya kötü sona ulaştıracak yollardır. Bulmacaları doğru bir şekilde çözerek nihai sona ulaşın ve mükemmel hikayeyi bitirin.

Siz de Nazar indirerek, psikolojik yolculuğa adım atarken Kapadokya'nın eşsiz güzelliğinde oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Nazar Sistem Gereksinimleri