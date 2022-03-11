PES 2016 Türkçe Yama
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 171,806
- DOSYA BOYUTU 18.47 MB
- Üretici Konamı
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PES 2016 Türkçe Yama ile oyunu Türkçe metinlerle oynayabilirsiniz
PES 2016 Türkçe Yama eğer PES 2016'daki metinleri Türkçe yapmak isterseniz faydalanabileceğiniz bir Türkçe dil paketi. Efsanevi PES serisinden olan PES 2016 İngilizce dil desteği ile yayınlanmıştı. O dönem oyuncular tarafından epey sevilen oyun artık Türkçe olarak da oynanabiliyor. Oyuncular ücretsiz olarak yayınlanan Türkçe Yama paketi ile birlikte oyunu Türkçe olarak oynayabiliyorlar. Dileyenler ücretsiz olarak yamayı indirebilirler.
PES 2016 kutulu versiyonları ülkemizde Türkçe olarak çıkış yapmış olsa da oyunun farklı kaynaklardan elde edilen dijital versiyonlarında maalesef Türkçe desteği bulunmuyor ve oyundaki yazılar İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. İşte PES 2016 Türkçe Yama bütün bu metinleri Türkçe'ye çeviriyor ve oyunculara oyunu daha rahat bir şekilde anlama imkanı veriyor.
Oyunculara sunulan bu PES 2016 Türkçe Yama tamamen Konami tarafından oluşturulmuş Türkçe dil dosyası olduğu için oyundaki metinlerle tam uyumluluk gösteriyor. PES 2016 Türkçe Yama temel olarak oyunun kutulu versiyonundaki Türkçe dil dosyasının ayıklanmış hali. Bu dosyayı bilgisayarınızda PES 2016'nın kurulu olduğu klasöre attığınızda oyununuzdaki metinleriniz Türkçe olmakta.
PES 2016 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir:
- Olası problemlerde işlemleri geri alabilmek adına orijinal oyun dosyalarınızı yedekleyin
- PES 2016 Türkçe Yama kurulum dosyasını içeren arşiv dosyasını indirin
- Arşiv dosyasını Winrar programı ile açarak herhangi bir klasöre çıkartın
- Dışarı çıkarttığınız dt20_tur_win.cpk dosyasını bilgisayarınızdaki PES 2016 klasörünün içindeki Data klasörüne taşıyın
- PES 2016'yı açın ve oyun içindeki ana menüde Extras bölümüne gidin. System Settings bölümünü açın ve Language Settings menüsü altından dili Türkçe yapın