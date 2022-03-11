PES 2016 Türkçe Yama ile oyunu Türkçe metinlerle oynayabilirsiniz

Can Erdil Şentürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PES 2016 Türkçe Yama eğer PES 2016'daki metinleri Türkçe yapmak isterseniz faydalanabileceğiniz bir Türkçe dil paketi. Efsanevi PES serisinden olan PES 2016 İngilizce dil desteği ile yayınlanmıştı. O dönem oyuncular tarafından epey sevilen oyun artık Türkçe olarak da oynanabiliyor. Oyuncular ücretsiz olarak yayınlanan Türkçe Yama paketi ile birlikte oyunu Türkçe olarak oynayabiliyorlar. Dileyenler ücretsiz olarak yamayı indirebilirler.

PES 2016 kutulu versiyonları ülkemizde Türkçe olarak çıkış yapmış olsa da oyunun farklı kaynaklardan elde edilen dijital versiyonlarında maalesef Türkçe desteği bulunmuyor ve oyundaki yazılar İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. İşte PES 2016 Türkçe Yama bütün bu metinleri Türkçe'ye çeviriyor ve oyunculara oyunu daha rahat bir şekilde anlama imkanı veriyor.

Oyunculara sunulan bu PES 2016 Türkçe Yama tamamen Konami tarafından oluşturulmuş Türkçe dil dosyası olduğu için oyundaki metinlerle tam uyumluluk gösteriyor. PES 2016 Türkçe Yama temel olarak oyunun kutulu versiyonundaki Türkçe dil dosyasının ayıklanmış hali. Bu dosyayı bilgisayarınızda PES 2016'nın kurulu olduğu klasöre attığınızda oyununuzdaki metinleriniz Türkçe olmakta.

PES 2016 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir: