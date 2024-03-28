Yıllardır kullanıcılar tarafından çokça indirilen Nimo TV, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir canlı yayın platformudur.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil uygulamalar arasında popüler olan canlı yayını uygulaması Nimo TV, canlı yayınları 7/24 izlemenize ve yayın yapmanıza olanak tanıyor. Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan popüler canlı yayın uygulaması Nimo TV’de, yayıncı olarak anın tadını çıkarabilir ve gelir elde edebilirsiniz.

İlk olarak sadece bir oyun canlı yayın platformu olarak karşımıza çıkan Nimo, şimdi farklı içeriklere de ev sahipliği yapıyor. Oyunlar, görüntülü canlı sohbetler, parti odaları ve daha birçok içeriği bu uygulamada görebilirsiniz.

Nimo TV İndir

Nimo TV, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncunun ve içerik izleyicilerinin yayıncılarla buluşmasına olanak tanıyan alanında lider global bir canlı yayın platformudur. Uygulama içerisinde sevdiğiniz yayıncılara bağışta bulunabilir ve çeşitli ödüller gönderebilirsiniz.

Eğer siz de yeni bir canlı yayın platformu arıyorsanız, Nimo TV'yi indirin ve her türlü canlı yayını ücretsiz bir şekilde izleyin.

Nimo TV Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri