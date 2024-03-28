Nimo TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 821
- DOSYA BOYUTU 141 MB
- Üretici HUYA PTE. LTD.
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Yıllardır kullanıcılar tarafından çokça indirilen Nimo TV, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir canlı yayın platformudur.
Mobil uygulamalar arasında popüler olan canlı yayını uygulaması Nimo TV, canlı yayınları 7/24 izlemenize ve yayın yapmanıza olanak tanıyor. Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan popüler canlı yayın uygulaması Nimo TV’de, yayıncı olarak anın tadını çıkarabilir ve gelir elde edebilirsiniz.
İlk olarak sadece bir oyun canlı yayın platformu olarak karşımıza çıkan Nimo, şimdi farklı içeriklere de ev sahipliği yapıyor. Oyunlar, görüntülü canlı sohbetler, parti odaları ve daha birçok içeriği bu uygulamada görebilirsiniz.
Nimo TV İndir
Nimo TV, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncunun ve içerik izleyicilerinin yayıncılarla buluşmasına olanak tanıyan alanında lider global bir canlı yayın platformudur. Uygulama içerisinde sevdiğiniz yayıncılara bağışta bulunabilir ve çeşitli ödüller gönderebilirsiniz.
Eğer siz de yeni bir canlı yayın platformu arıyorsanız, Nimo TV'yi indirin ve her türlü canlı yayını ücretsiz bir şekilde izleyin.
Nimo TV Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri
- Ücretsiz canlı yayın izleme
- Farklı kategorilerde yayın açma
- Yayınlar sayesinde para kazanma
- Mini oyunlar
- Canlı Görüntülü sohbet yayınları
- Oyun yayınları
Nimo TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 153
- DOSYA BOYUTU 388 MB
- Üretici HUYA PTE. LTD.
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Nimo TV, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz popüler bir canlı yayın platformudur.
iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Nimo TV, dünya genelinde milyonlarca yayıncının canlı yayın yaptığı lider global bir platformdur. En çok ilgi gören canlı yayın uygulamaları arasında yer alan bu uygulama, farklı türden yayınları ve içerikleri içerisinde barındırıyor. İster bir izleyici olarak yayıncıları destekleyebilir isterseniz de canlı yayın açarak para kazanabilirsiniz.
Oyun canlı yayın platformu olarak yayın hayatına başlayıp, günümüzde farklı alanlara doğru yönelen Nimo TV, yayıncıların görüntülü sohbet dahi edebildiği bir canlı yayın platformu haline geldi. Çeşitli mini oyunların, yayıncı savaşlarının ve dahasının bulunduğu Nimo'da, siz de yayın açarak para kazanabilirsiniz.
Uygulama, Türkiye'de oldukça fazla ilgi görüyor. Çoğunlukla görüntülü canlı yayınların yapıldığı ülkemizde, bunların yanı sıra oyun ve prodüksiyonu fazla olan işler de yok değildir.
Kick'te Canlı Yayın Nasıl Yapılır? Yayıncı Paneli Neler Sunuyor?
Dünyaca ünlü popüler yayın aracı Twitch’e rakip olarak gösterilen Kick, gittikçe daha popüler hale geliyor.
Nimo TV İndir
Evet, insanların görüntülü canlı yayınlar yapabildiği Nimo TV'yi indirerek, siz de canlı yayın açabilir veya bir izleyici olarak yayınları seyredebilirsiniz.
Uygulamanın arayüzü ve kullanışlılığına bakacak olursak; karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söylemekte fayda var. Twitch ve son zamanlarda popüler olan Kick gibi sade bir arayüz yerine karmaşık bir arayüze sahip olan Nimo, kullanıcılar tarafından indirilmeye ve sevilmeye devam ediyor.