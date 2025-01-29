Aksiyon dolu bilardo mücadelelerini oyunculara sunan Nine-Ball Roulette, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nine-Ball Roulette, arkadaşlarınızla heyecan verici bir bilardo oyunu oynayacak ve sonunda ölümlü rulet ile taçlandırcaksınız. Sadece bir kişi kalana kadar bilardo oynayın ve birbirinize karşı hileler yaparak canınızı kurtarmaya çalışın.

Rulet oyunlarının piyasada fazlalaşmasıyla birlikte Nine-Ball Roulette gibi oyunlar da her zaman karşımıza çıkmaktadır. Bilardonun heyecanını rulet ile birleştiren oyunda, arkadaşlarınızla iş birliği yapabilir ve hileli oynayabilirsiniz.

Nine-Ball Roulette'de, tek başınıza bir takımsınız. Diğer 3 kişinin size rakip olduğu bu oyunda, hayatınızı kurtarmak için atışlarınızı doğru yapmalı ve rakiplerinize şans vermemelisiniz.

Nine-Ball Roulette İndir

WaveBox Labs tarafından geliştirilen ve yayınlanan Nine-Ball Roulette, eğlenceli içerikler açısından mükemmel olsa da optimizasyon tarafında sıkıntıları bulunmaktadır. Henüz daha erken eişimde bulunan oyunun, bu küçük sorunlarını geliştiriciler tarafından giderileceğine şüphe yoktur.

Siz de Nine-Ball Roulette indirin ve arkadaşlarınızla birlikte bilardo heyecanı yaşayın!

Nine-Ball Roulette Sistem Gereksinimleri