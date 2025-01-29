Nine-Ball Roulette
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2 GB
- Üretici WaveBox Labs
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Aksiyon dolu bilardo mücadelelerini oyunculara sunan Nine-Ball Roulette, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.
Nine-Ball Roulette, arkadaşlarınızla heyecan verici bir bilardo oyunu oynayacak ve sonunda ölümlü rulet ile taçlandırcaksınız. Sadece bir kişi kalana kadar bilardo oynayın ve birbirinize karşı hileler yaparak canınızı kurtarmaya çalışın.
Rulet oyunlarının piyasada fazlalaşmasıyla birlikte Nine-Ball Roulette gibi oyunlar da her zaman karşımıza çıkmaktadır. Bilardonun heyecanını rulet ile birleştiren oyunda, arkadaşlarınızla iş birliği yapabilir ve hileli oynayabilirsiniz.
Nine-Ball Roulette'de, tek başınıza bir takımsınız. Diğer 3 kişinin size rakip olduğu bu oyunda, hayatınızı kurtarmak için atışlarınızı doğru yapmalı ve rakiplerinize şans vermemelisiniz.
Nine-Ball Roulette İndir
WaveBox Labs tarafından geliştirilen ve yayınlanan Nine-Ball Roulette, eğlenceli içerikler açısından mükemmel olsa da optimizasyon tarafında sıkıntıları bulunmaktadır. Henüz daha erken eişimde bulunan oyunun, bu küçük sorunlarını geliştiriciler tarafından giderileceğine şüphe yoktur.
Siz de Nine-Ball Roulette indirin ve arkadaşlarınızla birlikte bilardo heyecanı yaşayın!
Nine-Ball Roulette Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7+
- İşlemci: Intel I3
- Bellek: 4096 MB RAM
- Ekran Kartı: Vulkan supported graphics card
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 2048 MB kullanılabilir alan