Serinin üç oyununu bünyesinde bulunduran Ninja Gaiden Master Collection beğenileri kazanmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Koli Tecmo Games'in 2021 yılında piyasaya sürdüğü Ninja Gaiden Master Collection şu sıralar oyuncular arasında hızla popülerleşmeye başladı. Serinin üç oyununu tek bir paket halinde oyunculara sunan geliştirici, sonu gelmeyen maceralar sunuyor.Oldukça sağlam grafik açıları eşliğinde oyuncular ile buluşan aksiyon oyunu, birbirinden farklı karakter modellemeleri ile her kesimden oyuncuya hitap etmişti. Bünyesinde çeşitli yaratıklara ve zorluklara da yer veren oyun, gece gündüz döngüsü eşliğinde savaşma deneyimi sunmaya devam ederken aldığı güncellemeler ile de oyuncularla yeni içerikler paylaştı. Çevrimdışı olarak tek oyunculu bir mod eşliğinde oynanabilen yapım da ninja dünyasını enine boyuna keşfederken, oyun içerisinde ilerleyebilmek için de yaratıkları avlamak zorunda kalacaksınız. Oyuncular karakterlerini geliştirebildikleri gibi farklı silah modelleri ile de donatarak daha etkili bir hale getirebilecekler.

Ninja Gaiden Master Collection Özellikleri

Tempolu oynanış,

İnternet gerektirmez,

Tek oyunculu bir mod,

Birbirinden farklı erkek ve dişi karakterler,

Keşfedilebilir bir dünya,

Fantastik yetenekler,

Sağlam oynanış mekanikleri,

Güzel aksiyon sahneleri,

Destansı bir hikaye,

Üç farklı oyun,

Öncelikle Ninja Gaiden Master Collection üç farklı oyunun birleşimi olarak karşımıza çıktığını bir kez daha belirtelim. Ninja Gaiden serisinin üç oyununu birleştirerek Steam üzerinde oyuncular ile paylaşan geliştirici ekip, tüm içeriği birleştirdi. Eğer Ninja Gaiden serisinden bir oyunu satın almak istiyorsanız, Ninja Gaiden Master Collection olarak tek bir paket halinde satın alabilirsiniz. Serinin üç oyununu da bu paket sayesinde deneyimleme fırsatı veren geliştirici ekip, oyunlar arasındaki bağı da daha net görmenizi sağlıyor. Göz kamaştıran aksiyon sahneleri eşliğinde oyuncuları çarpıcı bir dövüş alanına götüren oyun, ses efektleri ile de bu aksiyon oranını artırıyor. Serinin en cezbedici yüksek hızlı aksiyon oyununu yaşayacak olan oyuncular içeriğe hiç doymayacaklar.

Ninja Gaiden Master Collection İndir

Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncularına satılmaya devam edilen Ninja Gaiden Master Collection indirim dönemlerinde de cazip fiyatı ile yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor. Oyuna Steam üzerinden ulaşabilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Ninja Gaiden Master Collection Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10, 64bit

İşlemci: Intel Core i3 4130 or over

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 VRAM 4GB or over, AMD R7 370 VRAM 4GB or over

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c or above & 16 bit stereo, 48KHz WAVE file can be played

İlave Notlar: Resolution & Frame rate: 1920 x 1080, 60fps This game does not support playing by using a Direct input device.

Ninja Gaiden Master Collection Önerilen Sistem Gereksinimleri