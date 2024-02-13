No.Pix APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz piksel boyama oyunları arasında yerini alıyor. Yüzlerce görsel arasından seçiminizi yapın, numaralara göre boyayın ve hızlandırılmış videolar kaydedin!

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Piksel boyama oyunları arasında son derece popüler olan No.Pix APK'da, yüzlerce görseli boyayabilir veya isterseniz kendi resminizi pikselleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. İstediğiniz ücretsiz resimlerden birini seçin, numaralarına göre renklendirin ve ortaya muazzam bir görsel çıkarın.

Sadece oyunun kütüphanesinde bulunan görselleri boyamakla kalmayıp, aynı zamanda kendi çektiğiniz fotoğrafları da istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Kendi fotoğraflarınızı pikselleştirmek için piksel sanat kamerasını kullanın ve fotoğraflarınızı sayılarla boyayın.

Ücretsiz ve çevrimdışı oynanabilir olan No.Pix, yeni gelen güncellemeleriyle birlikte çevrimiçi yarışmaları da içerisinde barındıracak. Aylık olarak diğer insanlarla piksel yarışları yapabilecek ve puanlar kazanabileceksiniz.

No.Pix APK İndir

No.Pix APK'da boyadığınız her resmi video olarak kaydedebilirsiniz. Görsellerinizin hızlandırılmış değişim videolarını tek bir dokunuşla kaydedin ve istediğiniz kişilerle paylaşın. Oyuncular tarafından çokça ilgi gören bu oyun, hem kategorisinde zirvede hem de zirvede neden olması gerektiğini oyuncularına gösteriyor diyebiliriz. Her yaş grubuna uygun bir tasarıma sahip olan No.Pix APK'yı indirerek, siz de pikselleri renklendirmeye başlayabilirsiniz.

No.Pix - Piksel Boyama Oyunu Özellikleri