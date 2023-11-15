Nusrat APK, Çanakkale Savaşı'nı konu alan ücretsiz oynanabilir Android strateji savaş oyunu.

Emircan Erdoğan - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nusrat APK, Android tablet ve akıllı telefonlar üzerinde oynanmak üzere geliştirilmiş, soluksuz oynayacağınız bir savaş oyunu. Tarihimizin en şanlı ve en yürek burkan mücadelelerinden birisini verdiğimiz Çanakkale Savaşı'nı konu alan bu oyunda düşmanlara karşı vatanımızı savunmaya çabalıyoruz.

Nusrat APK İndir

Nusrat Asrın Harbi Çanakkale mobil oyunu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilmiş ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunda kullanılan grafikler, modellemeler ve kontrol dinamikleri kaliteli bir oyundan beklenen düzeyi rahatlıkla yakalıyor.

Oyunun adı, boğazı mayınlarla döşeyip düşman gemilerine zor anlar yaşatan ve birçok ders kitabında adı geçen Nusrat (Nusret) mayın gemisinden geliyor. Oyunda kimi zaman Nusrat mayın gemisini kontrol ediyor kimi zaman da düşman birimlerine karşı bataryalarımızı savunuyoruz. Sunulan bu çeşitlilik oyunun kısa sürede monoton olmasını engelliyor ve çok daha uzun soluklu bir macera sunmasını sağlıyor.

Oyunda kullanılan kontrol mekanizması görevimize ve konumumuza bağlı olarak değişiyor fakat her türlü son derece rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Daha önce bu tarz birkaç oyun oynadıysanız kontrollere birkaç dakikada alışabilirsiniz.

Nusrat Oyunu APK Özellikleri

Yenilenen kullanıcı arayüzü tasarımı ve üç boyutlu modellerle çok daha gerçekçi ve heyecan verici

Mevcut seviyelere ek olarak, Hamidiye Bataryaları ile ünlü Gelibolu Top Savaşlarına yakından şahit olacaksınız.

Yeni eklenen 9 uçak seviyesiyle düşman savaş gemilerini pilot olarak keşfedeceksiniz.

Çanakkale efsanesini göklere taşımak için gerektiğinde cepheleri bombalayacak ve havada düşman uçaklarıyla savaşacaksınız.

10 aşama, toplamda 25 bölümlük unutulmaz maceraya katılacaksınız!

Çanakkale Savaşı mobil oyunu Nusrat, savaş oyunları oynamaktan keyif alanlar ve tarihe merak duyanlar, tarihi oyunları sevenler için tavsiyemizdir.