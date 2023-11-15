Nusrat APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 30,944
- DOSYA BOYUTU 27 MB
- Üretici T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
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Nusrat APK, Çanakkale Savaşı'nı konu alan ücretsiz oynanabilir Android strateji savaş oyunu.
Nusrat APK, Android tablet ve akıllı telefonlar üzerinde oynanmak üzere geliştirilmiş, soluksuz oynayacağınız bir savaş oyunu. Tarihimizin en şanlı ve en yürek burkan mücadelelerinden birisini verdiğimiz Çanakkale Savaşı'nı konu alan bu oyunda düşmanlara karşı vatanımızı savunmaya çabalıyoruz.
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Nusrat Asrın Harbi Çanakkale mobil oyunu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilmiş ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunda kullanılan grafikler, modellemeler ve kontrol dinamikleri kaliteli bir oyundan beklenen düzeyi rahatlıkla yakalıyor.
Oyunun adı, boğazı mayınlarla döşeyip düşman gemilerine zor anlar yaşatan ve birçok ders kitabında adı geçen Nusrat (Nusret) mayın gemisinden geliyor. Oyunda kimi zaman Nusrat mayın gemisini kontrol ediyor kimi zaman da düşman birimlerine karşı bataryalarımızı savunuyoruz. Sunulan bu çeşitlilik oyunun kısa sürede monoton olmasını engelliyor ve çok daha uzun soluklu bir macera sunmasını sağlıyor.
Oyunda kullanılan kontrol mekanizması görevimize ve konumumuza bağlı olarak değişiyor fakat her türlü son derece rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Daha önce bu tarz birkaç oyun oynadıysanız kontrollere birkaç dakikada alışabilirsiniz.
Nusrat Oyunu APK Özellikleri
- Yenilenen kullanıcı arayüzü tasarımı ve üç boyutlu modellerle çok daha gerçekçi ve heyecan verici
- Mevcut seviyelere ek olarak, Hamidiye Bataryaları ile ünlü Gelibolu Top Savaşlarına yakından şahit olacaksınız.
- Yeni eklenen 9 uçak seviyesiyle düşman savaş gemilerini pilot olarak keşfedeceksiniz.
- Çanakkale efsanesini göklere taşımak için gerektiğinde cepheleri bombalayacak ve havada düşman uçaklarıyla savaşacaksınız.
- 10 aşama, toplamda 25 bölümlük unutulmaz maceraya katılacaksınız!
Çanakkale Savaşı mobil oyunu Nusrat, savaş oyunları oynamaktan keyif alanlar ve tarihe merak duyanlar, tarihi oyunları sevenler için tavsiyemizdir.
Nusrat
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 856
- DOSYA BOYUTU 348 MB
- Üretici T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
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Nusrat, Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadeleyi bize tekrar yaşatan, mükemmel bir oyun.
Nusrat, iPhone ve iPad cihazlar üzerinde oynanmak üzere tasarlanmış soluk kesen bir aksiyon FPS oyunu.
Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu oyunu ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca sunulan Nusrat, tüylerimizi diken diken eden ve kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale Savaşı'nı konu ediniyor.
Oyunda akın akın gelen düşman askerlerine karşı durmaya ve vatanımızı ne pahasına olursa olsun savunmaya çalışıyoruz. Çeşitli senaryolar sunduğu için oyun asla sıkıcı bir hale gelmiyor ve sürekli olarak farklı bir görevle bizi sınıyor. Zaman zaman boğaza mayın döşüyor zaman zaman cephede düşman askerlerini geri püskürtmeye çalışıyoruz. Oyunda karşımıza çıkan en can sıkıcı ayrıntı ise yetersiz kalan save'leme sistemi. Örneğin ilk görevde yaklaşık bir beş dakika uğraşmış olmamıza rağmen bitirmeye ramak kala düşmana yakalandık ve baştan başlamak zorunda kaldık. Hiçbir oyuncu bundan memnun olmayacaktır. İyi bir checkpoint sistemi oyunu daha keyifli kılacaktır.
Nusrat'ta kullanılan grafikler bu tarz bir oyundan olan beklentiyi fazlasıyla karşılıyor hatta üzerine dahi çıkıyor. Kaliteli görünen modellemeler, efektler ve savaş animasyonları oyunu uzun süre boyunca oynamaya değer kılan detaylar arasında.
Vatanını seven ve tarihimize ilgi duyan her bireyin mutlaka denemesi gereken oyunlardan bir tanesi; Nusrat.