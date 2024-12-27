Offline Maps APK

Offline Maps uygulamasındaki haritalara internet bağlantımız olmasa dahi erişim sağlayabiliyoruz.

Emircan Erdoğan - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Offline Maps, Android cihazlar üzerinde kullanabileceğimiz ücretsiz bir navigasyon uygulaması olarak öne çıkıyor ve en önemlisi de internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanıcılarına hizmet edebiliyor.

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Sık sık seyahat eden ve yolculukları esnasında kullanabilecekleri bir navigasyon uygulaması arayan kullanıcıların mutlaka göz atması gereken seçeneklerden olan Offline Maps'te tüm sokaklar, caddeler ve binalar üç boyutlu olarak gösteriliyor.

Ses desteği sunması sayesinde uygulamayı kullanırken cihazımıza bakmamız gerekmiyor. Bu da gözümüzü yoldan ayırmadığımız için yolculuklarımızı çok daha güvenli kılıyor. Bu özelliğe ek olarak seyahatimiz esnasında yolları daha iyi görebilmemiz için uygulamadaki haritalar gece ve gündüz modlarında sunuluyor. Seçim yapmak tamamen bize bırakılmış.

Bulunduğumuz bölgedeki hız sınırları da uygulama üzerinde sunulan bilgiler arasında. Açıkçası hem güvenlik unsurlarından ödün vermiyor olması hem de kullanışlı özellikleri ile Offline Maps ideal bir harita ve navigasyon uygulaması olarak akıllarımızda yer ediyor.