OnyX, Mac bilgisayarlar için disk temizleme aracı ve disk yöneticisidir.

Yeşim Halıcı - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

OnyX, diskinizi denetlemenize düzenlemenize yardımcı olan Mac temizleme aracı ve disk yöneticisidir. Program, Mac bilgisayarınızın kontrolünü tamamen ele geçirmenizi sağlayan bir dizi güçlü profesyonel araç sunar bu yüzden yeni kullanıcılara tavsiyemiz değildir.

OnyX Mac İndir

Bakım: OnyX’in Mac’inizde tek tıkla gerçekleştireceği bakım görevlerinin bir listesini içerir. Yeniden oluşturma, temizleme ve diğer olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Tek yapmanız gereken gerçekleştirmek istediğiniz görevlerin yanındaki kutucukları işaretlemek. Bakım bölümündeki her görev size daha sorunsuz ve verimli çalışan bir Mac bırakacak şekilde tasarlanmıştır.

Yardımcı Programlar: Bunlar uygulamanın gerçekleştirebileceği en teknik işlemlerdir. Depolama yönetimi, ağ yardımcı programı ve kablosuz tanılama uygulamaları dahil Mac’inizdeki bir dizi yararlı ancak genellikle gizli özellikleri tek bir yerde toplar. Sistem Tercihleri’nde derinlerde olan ayarlar elinizin altında.

Dosyalar: Bu özellik, tek tek diskler ve dosyalar üzerinde size yüksek düzeyde kontrol sağlar. Bir diskin Finder’da görünüp görünmeyeceğini seçebilir, benzersiz bir etiket atayabilir, herhangi bir tam kopyasını silebilirsiniz. Bu özellik ayrıca dosyaları kalıcı olarak silmenize de olanak tanır.

Parametreler: Bu bölüm, Mac’inizin çalışma şeklini değiştirmek için düzinelerce seçenek sunar. Ekran hızları ve grafik efektleriyle ilgili genel seçeneklerden Finder ve Dock için özelleştirme seçeneklerine kadar bilgisayarınızın tüm parçalarına ince ayar yapmanızı sağlar.