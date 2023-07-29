OPERATOR, gerçekçi operasyonlara katılıp savaşabileceğiniz bir askeri taktiksel oyundur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stratejik operasyonlara katılacağınız OPERATOR oyununda, tüm dünyadaki gizli ve tehlikeli operasyonlara katılın. Kademe 1 operatör olarak başlayacağınız oyunda, ölçülü ve stratejik bir şekilde hareket etmek zorundasınız.

Gerçekçi bir yapı sunan OPERATOR, oyuncuların kendilerini gerçek bir operasyonda gibi hissetmelerine de olanak sağlıyor. Ortam ve operasyon gerçekçiliği dışında bir de silah kullanımı, balistik, yaralanma, kan efektleri ve daha birçok gerçekçi unsur sunuyor.

Oyunun amacı tam anlamıyla sizi oyun dünyasının içine çekmek diyebiliriz. Çeşitli aletlerle etkileşime girebileceğiniz OPERATOR'de, bir ekip çalışması oluşturup gerekli taktiklerinizi önceden hazırlamalısınız.

OPERATOR İNDİR

OPERATOR oyunu henüz daha çıkış yapmasa da, geliştiriciler tarafından planlanan çıkış tarihi 1 Ağustos 2023 olarak belirlenmiş durumda. Aslında, VR gözlüğünüz olmadan bir VR havası alacağınız bu oyunda, arkadaşlarınızla birlikte eğleneceğiniz mekanikleri ve grafikleri içerisinde barındırıyor. Arkadaşlarınızla ve çevrimiçi oynadığınız oyuncularla, gerekli olan tüm ekipmanları kullanın ve özel taktikler belirleyin. Birlikte çalışarak en ufak şeyi bile şansa bırakmayın.

Evet, oyundaki en güzel şeylerden biri ise; özelleştirilebilen silahlarınızdır. Aynı sıkıcı silahlarınızı görmekten sıkıldıysanız, silahlarınızı istediğiniz gibi kişiselleştirin ve her şeyini değiştirin. Göreviniz olan evi veya bölgeyi önceden İHA'lardan takip ederek önceden taktiklerinizi oluşturabilirsiniz. OPERATOR indirin ve siz de bu heyecan dolu operasyonlara katılın.

OPERATOR Sistem Gereksinimleri