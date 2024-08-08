Paper Delivery Boy APK'da, yollardaki engelleri bisikletinizle aşın ve insanlara paketlerini sorunsuz bir şekilde ulaştırın.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teslimatçı bir çocuğu canlandırdığımız Paper Delivery Boy APK'da, gazeteleri ve özel teslimatları bisikletimizle sahiplerine ulaştırmamız gerekiyor. Engellerle dolu yoları aşın ve paketleri sahiplerine ulaştırın. Bisikletinizle birlikte insanlara kağıt fırlatmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Mümkün oldukça çok insana yardım edin, para kazanın ve işinizi büyütün.

Yollar sürprizlerle dolu bir şekilde donatılmıştır. Aniden karşınıza çıkabilecek olan hayvanlar, yayalar ve beklenmedik kazalar işinize son verebilir. Bu yüzden sakin bir şekilde bisikletinizi sürerek güvenli yol alın. Bazen insanlar özel paketler isteyebilir ve bunlardan fazlaca ödül kazanabilirsiniz. Bu yüzden özel paketleri düzgün bir şekilde götürdüğünüzden emin olun ve ekstra ödüller kazanın. Ne kadar çok özel kutu taşırsanız o kadar fazla para kazanacağınızı da unutmayın.

Paper Delivery Boy APK İndir

Akıllı telefonlarda oynayabileceğiniz bu arcade oyunda, basit tasarımı ve kolay oyun kontrollerini deneyimleyebilirsiniz. Yeni bisikletlerin ve karakterlerin kilidini açarak, tarzınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Hem görünüş açısından iyi bir bisiklete sahip olabilir, hem de daha hızlı yol alabilirsiniz.

Siz de bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız, Paper Delivery Boy APK indirin ve tüm şehri bisikletinizle keşfedin. İnsanlara paketlerini ulaştırarak para kazanın, seviye atlayın ve yeni eşyalar satın alın.

Paper Delivery Boy Özellikleri