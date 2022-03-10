PES 2019
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 90,429
- Üretici Konami
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PES 2019, son zamanların en merak edilen futbol oyunu olarak gösterilen PES 2019'u indirebilir, hemen gerçekçi futbola adım atabilirsiniz.
PES 2019 indir! PES 2019 olarak bilinen Pro Evolution Soccer 2019, Steam üzerinden edinebileceğiniz başarılı futbol oyunu olarak göze çarpmaktadır. Kaliteli grafikleri, gerçekçi karakter modellemeleri eşliğinde oyunculara sunan başarılı yapım, yayınlandığı dönem milyonlarca adet sattı. FIFA'ya nazaran daha gerçekçi içeriklere ev sahipliği yapan oyun, döneminin en gerçekçi futbol simülasyon oyunu olarak adından söz ettirmişti.
Japon oyun geliştiricisi ve dağıtımcısı Konami tarafından geliştirilen Pro Evolution Soccer serisi, milenyumdan sonra oyuncuların hayatına dahil olmuş ve futbol oyunları arasında hoş bir rekabet başlatmıştı. Özellikle PES 2006 ve PES 2013 oyunlarıyla unutulmaz başarılar yakalayan seri, son yıllarda büyük rakibi FIFA’nın arkasında kalmaya başlamıştı.
PES 2015 ile birlikte önemli değişikliklere gitmeye başlayan ve oyunda köklü değişiklikler yapan Konami, PES 2019 ile ilgili oldukça iddialı açıklamalar yapmıştı. Özellikle oyundaki lisans sorunlarını çözmek istediğini belirten şirket, oyuncular için daha kolay oynanabilir bir yapım çıkarmaya çalıştıklarını kaydetmişti.
PES 2019 için David Beckham ile özel bir anlaşma yapan ünlü İngiliz futbolcunun en gerçekçi haliyle PES 2019 içerisinde yer alacağını duyuran şirket, oyunun çok oyunculu tarafını oluşturan myClub üzerinde de kimi değişiklikler yaptığını ifade etmişti. Önceki oyunlarda olduğu gibi daha gerçekçi oynanışın yanı sıra her oyuncuya özel stillerin oyuna eklenmesi için ter döken Konami, PES 2019 için oldukça umutlu olduğunu vurgulamıştı.
PES 2019 Özellikler
- PES 2019’a eklenen 11 yeni beceri özelliğiyle birlikte oyundaki gerçekliğin bir sonraki aşamaya geçeceği belirtildi. Daha gerçekçi şut çekme hareketi ve animasyonu ile harika goller atmanızın önü açılabilir.
- Değiştirilen myClub içerisinde birçok yeni özelliğe gebe. Oyuncularla yapılan imza seçeneklerinin yanı sıra piyasaya sürülen yeni unsurlar en başından tekrar yapılandırıldı.
- Geliştirilen grafiklerle birlikte 4K HDR desteği.
- 3 mühim değişiklik ile hayatı gerçek bir menajer gibi yaşa: ICC sezon öncesi,detaylı transfer sistemi ve yeni lig lisansları.
PES 2019 sistem gereksinimleri
- MİNİMUM:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Resolution 1280 x 720
- ÖNERİLEN:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Resolution 1920 x 1080
PES 19 (PRO EVOLUTION SOCCER 2019) Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 22,153
- DOSYA BOYUTU 40.00 MB
- Üretici Konami
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PES 2019 mobil indir, Android telefonunda gerçek maç keyfini sür!
PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER (Android) mobil cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarından biri. Konami’nin konsol kalitesinde hazırladığı; top fiziğinden oyuncu animasyonlarına oynanışı komple yenilediği bir online futbol oyunu bizlerle. 2018 - 2019 sezonunda 12 yeni ligin resmi lisansları, yeni efsane oyuncular, canlı güncelleme, öne çıkan oyuncular dahil birçok yeni öğe eklenmiş. Grafikler de oldukça kaliteli.
Konami tarafından geliştirilen popüler futbol oyunu PES 2019’un mobil versiyonu PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER adıyla indirilmeye açıldı. PES 2019’un konsollara özgü tasarlanan en yeni maç motoru şimdi mobilde! 8000’in üzerinde oyuncu animasyonundan takıma özgü oyun stilleri ve hatta rakiple karşılaşma heyecanına kadar her şey aynı şekilde mobile aktarılmış. UNREAL ENGINE 4 sayesinde görsel anlamda oldukça iyileşen yeni PES futbol oyununda arkadaşlarınızla 1’e 1 kapışabileceğiniz Yerel Maç modundan arkadaş grubunuzu toplayarak turnuvaya gireceğiniz Bölgesel Lig moduna, arkadaş listenizdekilerle eşleşip keyifli bir dostluk maçı çıkaracağınız Arkadaş Maçı modundan dünyanın en iyi PES’cileriyle maç yapma fırsatı veren Online Maç moduna birçok oyun sizi bekliyor.
Türkiye ligi dahil 12 yeni ligin resmi lisanslarının eklendiği PES 2019 mobilde Beckham, Zico, Romario, Nedved, Gullit, Maldini, Cruyff gibi efsane isimler de yer alıyor. Ayrıca önceki hafta sonunda oynanan maçlarda iyi performans gösteren oyuncular Öne Çıkan Oyuncular olarak yer alacak ve bu oyuncular maç performanslarına göre yüksek istatistiklere sahip olacak, hatta bazıları yeni beceriler kazanacak. Bunun yanında Liverpool, Barcelona gibi büyük takımlardan oyuncuların özel versiyonları sunulacak.
PES 2019 mobil, canlı güncelleme özelliğine sahip. Peki, bu ne demek? Yeni canlı güncelleme özelliği sayesinde PES 2019 her zaman gerçek dünyayla aynı şekilde ilerleyecek. Haftalık olarak en son transferlere ve gerçek hayattaki maçlardan bireysel oyuncu performanslarına dair bilgiler yansıtılıyor. Dolayısıyla oyunda rakiplerinize karşı avantaj elde etmek için futbol dünyasını yakından takip etmeniz gerekecek.
PES 19 (PRO EVOLUTION SOCCER 2019) Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,740
- DOSYA BOYUTU 1536.00 MB
- Üretici Konami
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PES 19 (PRO EVOLUTION SOCCER 2019) mobile çıktı! İndir, gerçek maç keyfini çıkar.
PES 19 (PRO EVOLUTION SOCCER 2019) mobile çıkış yaptı! Türkiye liginin de lisanslı olarak yer aldığı PES 2019 mobilde arkadaşlarınızla ve dünya genelinde oyuncularla oynayabileceğiniz farklı birçok mod yer alıyor. Yeni lig lisanslarının yanında dünyaca ünlü efsaneler PES 2019’da sahneye çıkıyor. Yeni canlı güncelleme özelliğiyle PES 2019 mobil her zaman gerçek dünyaya paralel ilerliyor. Grafikleriyle de etkileyici yeni PES mobil futbol oyunu bizlerle!
Konami’nin beklenen futbol oyunu PES 2019’un mobil versiyonu FIFA Mobile 19’un ardından çıktı! PES 2019’un konsollara özgü en yeni maç motoru mobil cihazlara taşınmış durumda. Yenilenen, zenginleştirilen top fiziği mekaniği ile hiç olmadığı kadar keyifli bir maç deneyimi yaşatan, UNREAL ENGINE 4 ile de görsel şölen yaşatan PES 2019 mobil futbol oyununda arkadaşlarınızla teke tek mücadeleye gireceğiniz Yerel Maç modu, arkadaş grubunuzla kendi turnuvalarınızı yapacağınız Bölgesel Lig modu, listenize eklediğiniz kişilerle eşleşip dostluk maçı yapacağınız Arkadaş Maçı modu, dünyanın dört bir yanından oyunculara meydan okuyacağınız Online Maç modu dahil birçok heyecanlı oyun seçeneği sizi bekliyor.
PES 2019 mobilde Türkiye ligi dahil 12 yeni ligin resmi lisansları eklenmiş. Türkiye dışında Avrupa’dan Rusya Ligi, Belçika, İskoçya, Danimarka, İsveç Portekiz, Arjantin, Şili, Japon J.Ligi, Tayland ve Çin ligleri 2019 sezonunda lisanslı olarak oyunda bulunuyor. Sadece lig değil efsane oyuncuların da oyuna eklendiğini görüyoruz. Aralarında Beckham, Romario, Zico, Nedved, Gullit, Maldini, Kahn’ın da bulunduğu dünyaca ünlü efsaneler yer alıyor. Günümüzün ve geçmişin en iyi oyuncularıyla oynama imkanı sunan Konami’ye teşekkürler! Bu sene eklenen Öne Çıkan Oyuncular’dan da bahsetmek gerek. Öne Çıkan Oyuncular, önceki hafta sonunda oynanan maçlarda performanslarıyla etkileyen oyunculardan oluşuyor. Bu oyuncular yüksek istatistiklere sahip oluyor ve yeni beceriler kazanabiliyor. Bunlar dışında FC Barcelona, Liverpool gibi partner kulüpler de dahil futbolun gözde takımlarından oyuncuların özel versiyonları sunuluyor.