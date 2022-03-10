PES 2019, son zamanların en merak edilen futbol oyunu olarak gösterilen PES 2019'u indirebilir, hemen gerçekçi futbola adım atabilirsiniz.

Ramazan Tugay Kahraman - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PES 2019 indir! PES 2019 olarak bilinen Pro Evolution Soccer 2019, Steam üzerinden edinebileceğiniz başarılı futbol oyunu olarak göze çarpmaktadır. Kaliteli grafikleri, gerçekçi karakter modellemeleri eşliğinde oyunculara sunan başarılı yapım, yayınlandığı dönem milyonlarca adet sattı. FIFA'ya nazaran daha gerçekçi içeriklere ev sahipliği yapan oyun, döneminin en gerçekçi futbol simülasyon oyunu olarak adından söz ettirmişti.

Japon oyun geliştiricisi ve dağıtımcısı Konami tarafından geliştirilen Pro Evolution Soccer serisi, milenyumdan sonra oyuncuların hayatına dahil olmuş ve futbol oyunları arasında hoş bir rekabet başlatmıştı. Özellikle PES 2006 ve PES 2013 oyunlarıyla unutulmaz başarılar yakalayan seri, son yıllarda büyük rakibi FIFA’nın arkasında kalmaya başlamıştı.

PES 2015 ile birlikte önemli değişikliklere gitmeye başlayan ve oyunda köklü değişiklikler yapan Konami, PES 2019 ile ilgili oldukça iddialı açıklamalar yapmıştı. Özellikle oyundaki lisans sorunlarını çözmek istediğini belirten şirket, oyuncular için daha kolay oynanabilir bir yapım çıkarmaya çalıştıklarını kaydetmişti.

PES 2019 için David Beckham ile özel bir anlaşma yapan ünlü İngiliz futbolcunun en gerçekçi haliyle PES 2019 içerisinde yer alacağını duyuran şirket, oyunun çok oyunculu tarafını oluşturan myClub üzerinde de kimi değişiklikler yaptığını ifade etmişti. Önceki oyunlarda olduğu gibi daha gerçekçi oynanışın yanı sıra her oyuncuya özel stillerin oyuna eklenmesi için ter döken Konami, PES 2019 için oldukça umutlu olduğunu vurgulamıştı.

PES 2019 Özellikler

PES 2019’a eklenen 11 yeni beceri özelliğiyle birlikte oyundaki gerçekliğin bir sonraki aşamaya geçeceği belirtildi. Daha gerçekçi şut çekme hareketi ve animasyonu ile harika goller atmanızın önü açılabilir.

Değiştirilen myClub içerisinde birçok yeni özelliğe gebe. Oyuncularla yapılan imza seçeneklerinin yanı sıra piyasaya sürülen yeni unsurlar en başından tekrar yapılandırıldı.

Geliştirilen grafiklerle birlikte 4K HDR desteği.

3 mühim değişiklik ile hayatı gerçek bir menajer gibi yaşa: ICC sezon öncesi,detaylı transfer sistemi ve yeni lig lisansları.

PES 2019 sistem gereksinimleri

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350 Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Resolution 1280 x 720

