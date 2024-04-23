Phantom Fury, hızlı tempolu ve çevreyle etkileşimi yüksek olan eski usul bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son derece etkileşimli birinci şahıs aksiyon oyunu olan Phantom Fury, Bombshell lakabıyla tanınan Shelly Harrison'un hikayesini oyunculara sunuyor. ABD'de geçen ve üst seviyede bir aksiyona sahip olan bu oyunda, eski usul FPS deneyimi yaşayabilirsiniz.

Son derece etkileşimli bir dünyaya sahip olduğundan bahsetmiştik. Etrafınızdaki hemen hemen her şeyle etkileşime girebilir ve canlandırabilirsiniz. Kullanılabilen bilgisayarlar, oyun makineleri ve helikopterler, oyun içerisinde kullanabileceğiniz aletlerin sadece birkaçıdır.

20'den fazla eşsiz silahla birlikte vahşi düşmanlarınızla savaşacaksınız. Sayborglarla, askerlerle ve güçlü mutantlarla mücadele edecek, savaş becerilerinizin sınırlarını zorlayacak ve çok sayıda açılabilen yeteneklerinizin kilidini açacaksınız.

Phantom Fury İndir

Farklı briçok silahı kullanmak için öncelikle görevleri yerine getirin ve oyunda ilerlemeye çalışın. Phantom Fury, silah yükseltmelerini ve aynı zamanda çeşitli silah modifikasyonlarını oyunculara sunuyor. Her türlü savaşın üstesinden gelebilmeniz için oyunun tüm imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Eski usul bir FPS tarzına sahip olan Phantom Fury indirin ve siz de etkileşimli birinci şahıs nişancı deneyimi yaşayın.

Phantom Fury Sistem Gereksinimleri