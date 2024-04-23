Phantom Fury
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6.84 GB
- Üretici 3D Realms
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Phantom Fury, hızlı tempolu ve çevreyle etkileşimi yüksek olan eski usul bir FPS oyunudur.
Son derece etkileşimli birinci şahıs aksiyon oyunu olan Phantom Fury, Bombshell lakabıyla tanınan Shelly Harrison'un hikayesini oyunculara sunuyor. ABD'de geçen ve üst seviyede bir aksiyona sahip olan bu oyunda, eski usul FPS deneyimi yaşayabilirsiniz.
Son derece etkileşimli bir dünyaya sahip olduğundan bahsetmiştik. Etrafınızdaki hemen hemen her şeyle etkileşime girebilir ve canlandırabilirsiniz. Kullanılabilen bilgisayarlar, oyun makineleri ve helikopterler, oyun içerisinde kullanabileceğiniz aletlerin sadece birkaçıdır.
20'den fazla eşsiz silahla birlikte vahşi düşmanlarınızla savaşacaksınız. Sayborglarla, askerlerle ve güçlü mutantlarla mücadele edecek, savaş becerilerinizin sınırlarını zorlayacak ve çok sayıda açılabilen yeteneklerinizin kilidini açacaksınız.
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Phantom Fury İndir
Farklı briçok silahı kullanmak için öncelikle görevleri yerine getirin ve oyunda ilerlemeye çalışın. Phantom Fury, silah yükseltmelerini ve aynı zamanda çeşitli silah modifikasyonlarını oyunculara sunuyor. Her türlü savaşın üstesinden gelebilmeniz için oyunun tüm imkanlarından yararlanabilirsiniz.
Eski usul bir FPS tarzına sahip olan Phantom Fury indirin ve siz de etkileşimli birinci şahıs nişancı deneyimi yaşayın.
Phantom Fury Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8600K or Ryzen 5 3600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB or AMD RX 5500 XT
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan