Phone Tracker and GPS Location
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 13.00 MB
- Üretici Gentii Studio
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Phone Tracker and GPS Location, bağlı cihazlarınızın konumlarını görebileceğiniz bir GPS uygulamasıdır.
Bir telefon izleyicisi olarak çalışan Phone Tracker and GPS Location, arkadaşlarınızın veya ailenizin nerede olduğunu görmenize imkan tanıyor. Güvenilir bir araç olan bu uygulama, çeşitli özelliklere sahip ve çok kullanışı diyebiliriz. Sadece bir telefon izlemekle kalmayıp, haritadaki önemli yerleri de size gösterir.
Kullanımı çok kolay olan Phone Tracker and GPS Location'da, istediğiniz herhangi bir cihazın kodunu öğrenerek, nerede olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hesaplarını veya telefon numaralarını ekleyerek konumlarını takip edebilirsiniz.
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Kullanıcılara eşsiz özellikler sunan bu uygulama, bölge uyarısı özelliğini de içerisinde bulunduruyor. Bölgenizde bir çember belirleyerek, o alana girdiğinde veya çıktığında bağlı cihazlarınızdan bildirim alabilirsiniz.
Birçok özelliği içerisinde bulunduran Phone Tracker and GPS Location'u indirin ve diğer cihazlarla konumunuzu paylaşın.
Phone Tracker and GPS Location Özellikleri
- Her düzeydeki kullanıcı için kullanımı zahmetsiz hale getiren kullanıcı dostu arayüzün keyfini çıkarın.
- Arkadaşlarınızın hesaplarını veya telefon numaralarını ekleyerek aynı anda birden fazla cihazı izleyin.
- Özel bölgeler oluşturun ve birisi bu bölgelere girdiğinde veya bu bölgelerden çıktığında anında bildirim alın.
- Normal, hibrit, uydu ve arazi dahil olmak üzere çeşitli harita görsellerinden gözünüze en iyi geleni seçin.
- Birkaç dokunuşla birlikte hastane, restoran ve daha fazlasını keşfedin.
- Hassas ve güvenilir GPS izleme teknolojisi, bağlı olduğunuz diğer cihazları takip etmenize yardımcı olur.
- Kolayca kodlar ekleyin ve konumunuzu tek bir kodla arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın.
- Konum verileriniz, uygulama içerisinde güvenli ve gizli kalır.
- Gerçek zamanlı konum güncellemeleri alın.