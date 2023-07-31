Phone Tracker and GPS Location, bağlı cihazlarınızın konumlarını görebileceğiniz bir GPS uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir telefon izleyicisi olarak çalışan Phone Tracker and GPS Location, arkadaşlarınızın veya ailenizin nerede olduğunu görmenize imkan tanıyor. Güvenilir bir araç olan bu uygulama, çeşitli özelliklere sahip ve çok kullanışı diyebiliriz. Sadece bir telefon izlemekle kalmayıp, haritadaki önemli yerleri de size gösterir.

Kullanımı çok kolay olan Phone Tracker and GPS Location'da, istediğiniz herhangi bir cihazın kodunu öğrenerek, nerede olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hesaplarını veya telefon numaralarını ekleyerek konumlarını takip edebilirsiniz.

Phone Tracker and GPS Location İndir

Kullanıcılara eşsiz özellikler sunan bu uygulama, bölge uyarısı özelliğini de içerisinde bulunduruyor. Bölgenizde bir çember belirleyerek, o alana girdiğinde veya çıktığında bağlı cihazlarınızdan bildirim alabilirsiniz.

Birçok özelliği içerisinde bulunduran Phone Tracker and GPS Location'u indirin ve diğer cihazlarla konumunuzu paylaşın.

Phone Tracker and GPS Location Özellikleri