Photo & Picture Resizer ile Android akıllı telefon ve tabletinizde kolayca resim düzenleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Photo & Picture Resizer her geçen gün kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. İngilizce dil desteği ile kullanılan başarılı uygulama ücretsiz yapısı ile kullanıcılarından tam puan almaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya hitap eden Photo & Picture Resizer apk indir, aldığı güncellemeler ile yepyeni özelliklere de kavuşuyor. Google Play üzerinde resim düzenleme uygulamaları arasında yer alan Photo & Picture Resizer apk, hızlı ve pratik yapısı ile kullanıcılara resimleri saniyeler içerisinde düzenleme fırsatı veriyor.

Photo & Picture Resizer Apk Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Sınırsız deneyim,

Basit kullanım,

Hızlı ve pratik düzenleme,

Düzenli güncellemeler,

İngilizce dil desteği,

Çeşitli çerçeveler ve özellikleri,

Resim boyutu ayarlama,

Mobil platform kullanıcıları için yayınlanan ve günümüzde 10 milyondan fazla kullanıcıya hitap eden Photo & Picture Resizer apk yükle, kullanıcılarına resimlere çerçeve ekleme, kırpma ve farklı efektler uygulama özellikleri sunuyor. Sınırsız bir kullanıma sahip olan başarılı resim düzenleme programı ile resimlerin genişliğini ve yüksekliğini hızlı bir şekilde ayarlayabileceksiniz. 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan yapım, bünyesinde sadece İngilizce dil desteğine yer verdi.

Resimlerin boyutunu düşürerek alan tasarrufu yaptıran Photo & Picture Resizer apk indir, ücretsiz yapısı sayesinde yeni kullanıcılara da erişmeye devam ediyor. Uygulamanın ayrıca bir ücretli sürümü de yer alıyor. Kullanıcılar uygulama içerisinden ücretli sürümü satın alabilir ve daha fazla özelliğe erişebilirler. Ücretli sürüm abonelik eşliğinde kullanıcıların deneyimine sunulmaktadır.

Photo & Picture Resizer Apk İndir

Android platformuna özel olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Photo & Picture Resizer apk, Google Play üzerinde sergilenmeye devam ediliyor. Ülkemizde de geniş bir kitle tarafından kullanılan uygulamayı, Google Play üzerinden hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.