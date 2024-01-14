Voi AI, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir yapay zeka destekli fotoğraf oluşturma uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yapay zeka teknolojisinin pek çok alanda kullanıldığı bu dönemde, fotoğraf düzenleyicilerin de bu kümede en üst sıralarda yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Voi AI, içerisinde barındırdığı stil seçenekleriyle birlikte eşsiz görseller ortaya çıkarmanıza olanak tanıyor. Kendinizi bir film karakterine, astronota, oyun karakterine ve aklınıza ne geliyorsa dönüştürebiliyorsunuz.

Uygulamanın mantığı ve kullanışı bakıldığı zaman çok basittir. Tek yapmanız gereken, galerinizdeki bir fotoğrafı içe aktarmak ve çeşitli stil şablonlarından birini seçmektir. Sadece tek başınıza bulunduğunuz fotoğrafları değil, aynı zamanda partnerinizle çekildiğiniz fotoğrafları da Voi AI'da kolayca dönüştürebilirsiniz.

Voi AI'da farklı stil seçeneklerinin olduğunu söylemiştik. Anime, süper kahraman, siberpunk ve daha fazla seçenekten birini seçerek, fotoğrafınıza farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz.

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Uygulamadan dışa aktardığınız görselleri istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz arka planınızda, isterseniz de profil fotoğraflarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki bunların yanı sıra, dönüştürdüğünüz fotoğrafları sosyal medyada veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Siz de yapay zeka teknolojisini kullanarak mükemmel fotoğraflar yaratmak istiyorsanız, Voi AI indirerek yüzlerce farklı stil arasından size en yakışanı seçebilirsiniz.

Voi AI Öne Çıkan Uygulama Özellikleri