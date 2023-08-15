Düşman dalgalarına karşı mücadele verdiğiniz Pickle Pete: Survivor APK'da, envanterinizi genişletin ve daha kolay bir savaş deneyimi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gelen düşman dalgalarına karşı büyük bir mücadele verdiğiniz Pickle Pete: Survivor APK'da, geçtiğiniz seviyelerin zorluğu ile gelen düşman sayısı ve gücü daha da artıyor. Aralarından en iyisini seçebildiğiniz silahlarınızla birlikte, oyunun içerisinde birçok karakter bulunuyor.

Bulunan karakterlerin, tahmin edeceğiniz üzere kendine özgü yetenekleri ve silahları bulunuyor. Tabii, seviye atladıkça ve puan kazandıkça aldığınız ödüller ile beraber, bu karakterlere veya silahlara sahip olabiliyorsunuz. Yetenekler de dahil olmak üzere gerçekten kullanabileceğiniz çok fazla güç bulunuyor. Sadece bunları nerede ve ne zaman kullanacağınız çok önemli.

Pickle Pete: Survivor'da, sadece düşman dalgalarıyla mücadele vermiyorsunuz. Ayrıca, oyunda bulunan çeşitli bosslarla da savaşmak zorundasınız. Bir turşu olarak göreve başladığınız Pickle Pete: Survivor APK, siz oyunculara kolay kontroller ve anlaşılması kolay bilgiler sunuyor. Bu mekaniklerle beraber hem daha hızlı, hem de daha iyi bir çatışma geçirebiliyorsunuz.

Pickle Pete: Survivor APK İndir

Oyundan sıkılmak biraz zor diyebilirim. Çünkü; farklı oyun modları ile birlikte, oyuncuya bol miktarda seçenek sunuyor. Bu karanlık dünyanın hakimi olmak için, Pickle Pete: Survivor APK indirin ve daha fazla mücadele verin. Cephaneliğinizi donatın, sayısız çeteleri alt edin ve düşmanlara karşı hayatta kalmanın yollarını arayın.