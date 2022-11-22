Pingru APK, Instagram gizli profil gösterme uygulamasıdır. Pingru APK ile merak ettiğiniz gizli profilleri görebilirsiniz.

Abdullah Yılmaz - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Instagram üzerinde en çok merak edilenlerden biri de Instagram hikayelere gizli bakma ve gizli profilleri görme uygulamasıdır. Burada devreye Pingru APK uygulaması girmektedir. Birçok kişinin merak ettiiği soruya cevap veren uygulama bu görev için üretilmiş diyebiliriz.

Pingru APK İndir

Uygulama aynı zamanda birçok özellik ile birlikte gelmektedir. Bu özellikler arasında; profil görüntüleme, hikaye görüntüleme ve indirmede yer almaktadır. Bu sayede stalk yapmak istediğiniz kişinin profilini gizli bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Fakat bu tarz uygulamalar genellikle havuz sistemi ile çalışmaktadır. Yani siz hesabınızı girdiğiniz zaman sizin hesabınızıda güvenlik zaafiyetine yol açmaktadır. Kısaca siz de bu uygulamaların veri havuzunda yer almış olursunuz.

Ancak birçok kişi bu tarz uygulamaları merak ettikleri için kullanmaktadır. Bunun nedeni ise insanoğlunun merak duygusunun önünene geçememesidir. Eğer gerçekten bir kişinin gizli profilini merak ediyorsanız Pingru APK uygulamasını kullanabilirsiniz.

Tabi bu durumun etik olan tarafı da mevcuttur. Yani profilini gizlemek isteyen kişi zaten üçüncü taraf kişilerin profilini görmesini istememektedir. Fakat ne olursa olsun merak duygunuzun önüne geçemiyorsanız ve Instagram gizli profillere bakmak istiyorsanız Pingru APK uygulamasını indirebilirsiniz.