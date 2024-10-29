Piksel grafiklere sahip olan Pixel Combats 2 APK, oyunculara aksiyon nişancı deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyun dünyasındaki birçok ünlü haritayı içerisinde barındıran Pixel Combats 2 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir piksel savaş oyunudur. 24 oyuncuya kadar online bir şekilde oynayabileceğiniz bu çevrimiçi oyunda, FPS deneyimi yaşayabilirsiniz.

Zayıf donanıma sahip olan telefonlarda da çalışabilir halde olan Pixel Combats 2, farklı modlara ev sahipliği yapıyor. 12'ye 12 rekabet modu, zanaat modu, harita oluşturma ve daha birçok modda eğlenmeye başlayabilirsiniz.

Bir blok şehirde aksiyon nişancı deneyimi yaşayacaksınız. 3 boyutlu piksel silahlarınızı kullanarak rakiplerinize ateş edin ve en çok puanı almaya çalışın. İstediğiniz herhangi bir arenada ölüm maçına katılabilirsiniz. Süre bitene kadar en fazla puan alan ve rakiplerini öldüren takım, maçı da kazanmış sayılmaktadır.

Pixel Combats 2 APK İndir

Minecraft benzeri oyunlar arasında yer alan Pixel Combats 2 APK'da, kendi bloklarınızı koyabilir veya etrafınızdaki blokları kırabilirsiniz. Tamamen aynı mantıkta ilerliyor ve blokların kırılması, yerleştirilmesi ve dünya görselliği oldukça Minecraft'a benzemektedir.

Farklı silahlar arasında seçim yapın, oyun içerisinde silahınızı değiştirin ve çevrimdışı modda zombileri öldürün. Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla oynayabileceğiniz Pixel Combats 2 APK'yı indirin ve siz de Android cihazlarınızda piksel FPS deneyimi yaşayın!