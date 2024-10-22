Pixel Cup Soccer APK, Android cihazlar için geliştirilen, retro grafiklere ve oynanışa sahip olan bir futbol oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

90'lı yılların atari oyunlarından ilham alınan ve günümüzün teknolojisiyle birleştirilen Pixel Cup Soccer APK'da, retro tarzı bir futbol oyunu deneyimi yaşayacaksınız. Eski oyunları andıran grafikler ve oynanış tarzı, hem eğlenceli hem de oynaması basit bir yapıdadır.

İster tek isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte Pixel Cup Soccer - Ultimate oynayabilir ve Android cihazlarınızda futbol mücadelesi verebilirsiniz. Dostluk maçı, turnuvalar ve kariyer modu gibi çeşitli seçeneklerden birini seçerek, rakiplerinizi yenmeye başlayın.

Kariyer modunda sıfırdan takımınızı oluşturacak ve liglerde mücadele edeceksiniz. Kulübün yönetim kurulu, yönetimi, oyuncu seçimleri ve maç kontrolleri tamamen sizin elinizdedir. İstediğiniz ülkeden bir takım seçebilir ve kariyerinize başlayabilirsiniz.

Pixel Cup Soccer APK İndir

Dünya kupası, avrupa kupası, kadınlar dünya kupası, şampiyonlar ligi, asya kupası ve daha birçok turnuvayla birlikte farklı kupaları kazanma imkanına sahip olun.

Yedek oyuncu değişikliklerini, taktiksel yapıyı ve tüm takım içi yönetimi en iyi şekilde yönetmelisiniz. Doğru kararlar vererek zorlu yapay zekaya karşı mücadele verin ve farklı oynanış tarzlarını takımınıza aşılayın.

Siz de Pixel Cup Soccer APK indirin ve retro grafiklere ve oynanışa sahip bir Android futbol oyunu deneyimi yaşayın!

Pixel Cup Soccer - Ultimate Oyunu Özellikleri