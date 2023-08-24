Bir restoran işletme simülasyonu olan Pizza Ready'de, pişirmeden temizliğe kadar her işe koşmanız gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir pizza simülatörü olan Pizza Ready, kendi pizza imparatorluğunuzu kurmanıza olanak sağlıyor. İyi bir pizza restoranı oluşturmak için, işletme becerileri hakkında bilgiler öğrenmelisiniz. Sizi adeta gerçek hayattaymış gibi hissettiren bu restoran simülasyonu, yemek pişirmekten garsonluk yapmaya, temizlikten personeli yönetmeye kadar her şeyi sizin elinize veriyor.

Kendi restoranınızı büyütün ve en çok satan yer haline getirin. Gitgide büyüdükçe yeni eyaletlerde yeni mağazalar açın ve personel haznenizi genişletin.

Pizza Ready İndir

Basit grafikleri ve kolay anlaşılır olan arayüzü ile birlikte, tam anlamıyla eğleneceğiniz bir oyun olmuşa benziyor. Oynaması tamamen ücretsiz olan Pizza Ready'yi indirerek, başarılı zincir restoranlar açabilirsiniz.

Pizza dükkanınızın yemek pişirme dahil her işine koşmalısınız. Pizzaları hazırladıktan sonra müşterilere dakikasında servis etmeli ve onlardan iyi geri dönüşler almalısınız. Sadece restorana gelen müşterilerinize değil, arabayla gelen müşterilerinize de servis yapmalısınız.

Yaptığınız satışlardan ve kazandığınız puanlardan dükkanınız için harcamalar yapın ve daha da büyümeyi hedefleyin. Bir lokasyonda bağlı kalmayıp yeni eyaletlere ve yeni zincir restoranlara adım atın.

Pizza Ready Özellikleri