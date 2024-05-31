Plato: Best Multiplayer Games
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 85
- DOSYA BOYUTU 168 MB
- Üretici Plato Team Inc.
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İçerisinde 45'ten fazla oyun barındıran Plato: Best Multiplayer Games, arkadaşlarınızla ve rastgele insanlarla eğlenebileceğiniz bir masa oyunu uygulamasıdır.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Plato: Best Multiplayer Games, çevrimiçi olarak gerçek kullanıcılarla oyunlar oynayabileceğini ve sohbet edebileceğiniz bir buluşma noktası ve masa oyunu uygulamasıdır.
Plato mobil uygulaması, eğlenceli oyunları, içerikleri ve insanları bir araya getirerek, oyuncuların sosyalleşmesine olanak tanıyor. Bu platformda birçok masa oyunu ve grup halinde oynanabilen oyunlar yer alıyor. Üstelik hepsi bir uygulama içinde yer alıyor. Ayrıca kullanıcılar birbirleriyle sohbet edebilir hatta oyun ve sohbeti aynı anda yürütebilir.
Plato: Best Multiplayer Games'te oynayabileceğiniz bazı oyunlar şu şekildedir:
- 4 in a Row
- Literati
- Ocho (Uno)
- Poker
- Satranç
- Tavla
- Koz Maça
- Maça
- Kızı
- Dama
- Bilardo
Plato: Best Multiplayer Games İndir
Plato mobil uygulamasında birbirinden kaliteli oyunları oynayabilirsiniz. Birçok masa oyununu gerçek kullanıcılarla birlikte oynayabilir ve hoşça bir zaman geçirebilirsiniz. Yeni nesil buluşma noktası olan Plato: Best Multiplayer Games'i indirin ve siz de 45'den fazla oyunu akıllı telefonlarınızda gerçek insanlarla birlikte oynayın.
Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her işleminizi rahatlıkla yapabilir ve sadece oyunlarla sohbetlerle de ekstra eğlenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz uygulamada, yeni insanlar tanıyıp arkadaş olabilir ve birbirinizi Plato üzerinden ekleyip grup oluşturabilirsiniz.
Plato: Best Multiplayer Games
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11
- DOSYA BOYUTU 64.8 MB
- Üretici Plato Team Inc.
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iPhone ve iPad cihazlarda kullanılabilen Plato mobil uygulaması aynı anda birçok masa oyununu çevrimiçi oynayarak ve sohbet ederek güzel zaman geçirebileceğiniz bir masa oyunu uygulamasıdır.
iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Plato mobil uygulaması, aynı anda hem çevrimiçi oyun oynayabileceğiniz hem de sohbet edebileceğiniz bir sosyal platform olup çeşitli masa oyunlarını içinde barındıran bir uygulamadır.
Plato mobil uygulaması yeni nesil bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Onlarca oyun tek bir uygulama içinde yer alırken bu oyunların tümü çok oyunculu oynanması gereken eğlenceli oyunlar. Aynı zamanda oyunlarda sohbet etmeniz de teşvik ediliyor. Böylelikle dünya çapında binlerce insan aynı noktaya toplanıp hoş bir zaman geçiriyor.
Plato mobil uygulamasında Kızma Birader, Ocho (Uno), Bilardo, Satranç, Dama, Maça Kızı, Tavla gibi masa oyunları ve grup halinde oynanması gereken oyunlar bulunuyor. Plato uygulamasında sinir bozucu reklamlar da yer almazken sizden herhangi bir kayıt almak da şart değil. Şimdilik tek büyük sorun Türkçe dil desteğinin olmaması. Ayrıca hem iOS hem Android kullanıcıları bir arada yer alabiliyor. Böylece oyuncu sayısı artıyor ve herkes bir yerde toplanıyor. Saatlerce süren hoş zamanlar geçirmek için Plato mobil uygulamasını AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.