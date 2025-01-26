POLARIS, 1 ila 4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir aksiyon nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 31 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sömürgecilerin ordularını yok etmeye çalıştığınız POLARIS, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir çevrimiçi nişancı oyunudur. Grafiksel açıdan mükemmel dizayn edilen bu oyunda, düşmanların birliklerini çeşitli silahlarla alt etmeniz gerekiyor. İster uçaklarla saldırın, isterseniz de fütüristik silahlarla mücadeleye dalın.

POLARIS oyunundaki tüm yapılar yıkılabilmektedir. Binaların içinden geçebilir, duvarlara yeni kapılar açabilir ve arazide tünel kazabilirsiniz. 1 ila 4 oyuncuyla birlikte mücadeleye katılabilirsiniz. Direniş savaşı başlatın ve yolda olabildiğince düşman yok edin!

29 Ocak 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak olan POLARIS, cartoon grafiklerle oyunculara eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Güçlü dinamikler kullanarak karakterinizi yönetebilir, açık dünya haritasında süzülebilir ve çeşitli saldırı araçlarını kullanarak düşmanlarınızla savaşabilirsiniz.

POLARIS İndir

Unreal Engine 5 motorunda geliştirilen bu oyun, 11 kişilik küçük bir ekip tarafından geliştirilmektedir. Tam sürüm olarak yalnızda PC platformuna çıkış yapacak olan POLARIS'i indirin ve siz de aksiyon dolu çevrimiçi nişancı deneyimi yaşayın.

POLARIS Sistem Gereksinimleri