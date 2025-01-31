Polygeddon
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- Üretici Digital Dreamworks
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İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Polygeddon, zombi temalı bir hayatta kalma oyunudur.
Zombilerle dolu bir adada hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz Polygeddon, hayatta kalma aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Henüz daha piyasaya çıkışını yapmamış olan Polygeddon, grafikleri ve içerikleriyle birlikte oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor.
Görevlerinizi yapmalı, kaynak toplamalı ve devasa haritayı keşfetmelisiniz. İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Polygeddon oyununda, arkadaşlarınızla yardımlaşarak daha hızlı gelişebilirsiniz.
Polygeddon, kapsamlı bir sağlık sistemini oyunculara sunuyor. Neredeyse her açıdan karakterinizi hayatta tumanız gerekmektedir. Sadece zombilere karşı hayatta kalmak değil, aynı zamanda susuzluk, açlık, enerji, bağışıklık, vitaminler ve daha birçok konuda dikkatli olmalısınız.
En İyi Hayatta Kalma Filmleri
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Polygeddon İndir
Zombileri öldürmek ve kendinizi korumak için tabii ki de silahlarınızın gelişmiş bir seviyede olması gerekiyor. Oyunun başlarında küçük silahlarla başlayın, kendinizi koruyun ve kendinizi geliştirdikçe silahlarınızı özelleştirin.
Siz de Polygeddon indirin ve devasa harita içerisinde zombilere karşı hayatta kalmaya çalışın!
Polygeddon Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 750