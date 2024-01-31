Yeni bölümüyle karşımıza çıkan Poppy Playtime - Chapter 3 APK'da, fabrikadaki olayları çözün ve yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tekrardan oyuncak fabrikasında hayatta kalmaya çalıştığımız Poppy Playtime - Chapter 3 APK'da, Huggy Wuggy tarafından öldürülmeden tüm bulmacaları çözmeliyiz. Poppy Playtime oyununun üçüncü bölümü olan bu oyunda, yeni haritayı ve ölümcül canavarları keşfedeceksiniz.

Oyunculara korku dolu anlar yaşatacak olan Chapter 3, daha zorlu bir şekilde piyasaya sürüldü. Artık yolunuzu bulmak için daha fazla çaba göstermeli ve karanlıkta gezinen yaratıklardan kaçınmalısınız.

Bir zamanlar oyuncak sektörünün en büyük şirketi olan Playtime Co.'da, herkes ortadan kayboldu ve ne olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadı. Fabrikada ne olduğunu öğrenmek ve sırları ortaya çıkarmak için uzayan ellerinizi kullanın ve bulmacaları çözün.

Poppy Playtime - Chapter 3 APK İndir

Yeni bölümdeki karakterlerin ve haritaların değişmesinin yanı sıra grafik geliştirmeleri de mevcuttur. Akıllı telefonlarınızda güzel grafiklere sahip olan bir korku oyunu oynamak istiyorsanız, Poppy Playtime - Chapter 3 APK indirin ve korkutucu oyuncaklardan kaçınarak hayatta kalmaya çalışın.

Oyunun tek oyunculu olduğunu ve hikaye bazlı ilerlediğini unutmayın. Hikayedeki sıraya göre bulmacaları çözerek, finale kadar hızla ilerleyebilirsiniz. Ayrıca uzayan kollarınız, oyunun bazı bölümlerinde size çok yardımcı olacaktır. Ekrandaki kontrol tuşlarıyla karakterinizi ve kollarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Poppy Playtime - Chapter 3 Özellikleri