Tokat atma oyunu olan Power Slap'te, karakterinizi geliştirin ve rakiplerinizi kolayca alt edin.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Power Slap'te, tokat atarak rakiplerinizi yenmeli ve daha iyisi için çabalamalısınız. İnternette rastladığınız tokat mücadelelerinin oyun versiyonu olan bu oyun, aslında aynı amaca hizmet ediyor diyebiliriz. En iyi tokadı atmak için antrenman yapın ve rakiplerinizi yenerek en iyisi olun.

Karakterinizi yaratın ve antrenmanlarda gücünüzü gitgide arttırın. Antrenmanlarda attığınız tokatlardan paralar kazanacaksınız. Bu paraları kazandığınız turnuva maçlarından da kazanabilirsiniz. Oyun içi paraları kullanarak, gücünüzü arttırmalı ve yeni eşyalar satın almalısınız.

Vuruş gücünüzün haricinde, en önemlisi olan dayanma gücünüzü de arttırmalısınız. Tahmin edebileceğiniz üzere, tek tokat atan siz olmayacaksınız. Size gelen her darbeye karşı önleminizi almalı ve antrenmanlarla birlikte bu özelliğinizi geliştirmelisiniz.

Power Slap İndir

Power Slap içerisindeki mağazadan yeni eşyalar alarak hasarınızı, canınızı ve staminanızı arttırabilirsiniz. Ayakkabılar, tişörtler, şortlar ve daha fazlasını satın alın, oyunun yenilmezi siz olun. Siz de Power Slap indirerek, güçlü rakiplere karşı mücadele verebilirsiniz.

Power Slap Özellikleri