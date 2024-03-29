Kendi canavar ekibinizi kurabileceğiniz Primon Legion APK oyununda, haritadaki canavarları toplayın, geliştirin ve kendi ekibinizi kurarak savaşın!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Taş devri'nde geçen Primon Legion APK, PIXEL RABBIT tarafından geliştirilen bir RPG oyunudur. Strateji ve aksiyon karışımlarını seven oyuncular, bu oyundan keyif alacaktır. Çeşitli zorlukları, sürprizleri ve oynanış yapısıyla yakın zamanda mükemmel bir çıkış yapan Palworld'le benzer yapıları taşıyor.

Palworld benzeri oyunlar arasında yerini alan Primon Legion'da, boyutlararası bir yolculuğa çıkın ve etraftaki canavarları toplayın. Sevimli evcil hayvanlardan vahşi yaratıklara kadar her şey karşınıza çıkacaktır. Tek yapmanız gereken onları toplamak ve geliştirmek olacak.

Canavarları geliştirerek, onların yeni güçlerini ve yeteneklerini açabilirsiniz. Bu yetenekler sayesinde savaş anında hayatta kalabilir ve zaferler kazanabilirsiniz. Evet, tahmin edeceğiniz üzere kendinize bir canavar ekibi kurmanız gerekiyor. Saldırılarınızı ve savunmanızı yapacak olan ekip parçalarını en doğru şekilde seçtiğinize göre, artık maceranıza başlayabilirsiniz.

Primon Legion APK İndir

Akıllı telefonlarınızda stratejinizi konuşturmak ve canavarlarla dolu RPG keyfi çıkarmak istiyorsanız, Primon Legion APK'yı indirebilirsiniz. Yaratıklarınızın geliştirmesinden taktiksel stratejilerine kadar her şey ile siz uğraşın ve rakiplerinizi alt edin.

Heyecan verici savaşlarla birlikte Taş Devri'ni fethetmeye çalışın. Ayrıca oyunu oynamadığınız zamanlar bile ödüller kazanabilir ve kaynakları toplayabilirsiniz. AFK sorunu olmadan, sabah uyandığınızda hesabınızdaki yeni güçleri ve ilerlemenizi görebilirsiniz.