Prison Architect 2 geliyor! Hem de 3 boyutlu olarak. Benzersiz hapishane yapma oyunu olan Prison Architect 2 artık hiç olmadığı kadar iyi gözüküyor.

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Double Eleven tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Prison Architect 2, 7 Mayıs 2024 tarihinde çıkış yapacak. Sıkı strateji severler tarafından uzun bir süredir beklenen Prison Architect 2 kendi türünün en iyilerinden biri olmaya şimdiden aday. İlk oyunun şöhreti strateji severler arasında tartışılmaz bile. Bakalım ikinci oyun ilk oyunun üzerine çıkabilecek mi?

Prison Architect 2’deki en önemli gelişme hiç şüphesiz ki oyunun artık 3 boyutlu olarak oynanabilmesi olacaktır. Bilineceği üzere ilk oyun 2 boyutluydu ve çok eski gözüken bir yapmdı. Prison Architect 2 ile bu durum tamamen değişmiş ve oldukça hoş gözüken 3 boyutlu bir oyuna dönüşmüş.

Prison Architect 2 İndir

Siz de hemen Prison Architect 2 indirin ve bu benzersiz cezaevi inşa etme oyununda kendi hapishanenizi yaratın. Hapishanenizi en iyi şekilde özelleştirin ve mahkumları yönetmenin bir yolunu bulun.

Prison Architect 2 Sistem Gereksinimleri