Prison Survival APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 123 MB
- Üretici Higame Global Ltd.
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Prison Survival APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Squid Game temalı bir hayatta kalma oyunudur.
Squid Game temasıyla ön plana çıkan Prison Survival APK, zorlu seviyeleri içerisinde barındıran bir 3D hayatta kalma oyunudur. Eğer Squid Game izlediyseniz, seviyelere ve oyun yapısına fazlasıyla hakim olabilirsiniz. Her biri bir öncekinden daha zor olan ölümcül seviyelerde hayatta kalmaya çalışarak, son seviyeye kadar ulaşmaya çalışın.
Şampiyon olmak ve büyük ödülü almak için kontrollere hakim olmalı, strateji geliştirmeli ve hızlı reflekslere sahip olmalısınız. Kaynak diziden alıntılanan kırmızı ışık-yeşil ışık, halat çekme, camlardan atlama ve daha birçok zorlu oyunu Prison Survival: Tap Challenge'da deneyimleyeceksiniz.
Squid Game Benzeri Diziler ve Filmler
Squid Game benzeri diziler ve filmler neler? Bu yazıda Squid Game hayranlarının beğenebileceği yapımları sıraladık. İşte Squid Game tarzı diziler ve filmler!
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Oyun içerisinde harika müzikler ve türe uygun grafik yapısı bulunuyor. Basit tasarımlar, kolay kontroller ve bağımlılık yapan oyun modlarıyla birlikte şampiyon olmaya çalışın!
Siz de Prison Survival APK indirin ve farklı zorluk seviyelerine sahip olan eğlenceli bir hayatta kalma deneyimi yaşayın!
Prison Survival: Tap Challenge Oyunu Özellikleri
- 3D kaliteli grafikler ve modellemeler
- Squid Game temalı içerikler
- Bağımlılık yapıcı oyun modları
- Farklı zorluklara sahip olan seviyeler
- Sürekli güncellenen seviyeler
- Kolay ve anlaşılır kontroller