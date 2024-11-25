Prison Survival APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Squid Game temalı bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Squid Game temasıyla ön plana çıkan Prison Survival APK, zorlu seviyeleri içerisinde barındıran bir 3D hayatta kalma oyunudur. Eğer Squid Game izlediyseniz, seviyelere ve oyun yapısına fazlasıyla hakim olabilirsiniz. Her biri bir öncekinden daha zor olan ölümcül seviyelerde hayatta kalmaya çalışarak, son seviyeye kadar ulaşmaya çalışın.

Şampiyon olmak ve büyük ödülü almak için kontrollere hakim olmalı, strateji geliştirmeli ve hızlı reflekslere sahip olmalısınız. Kaynak diziden alıntılanan kırmızı ışık-yeşil ışık, halat çekme, camlardan atlama ve daha birçok zorlu oyunu Prison Survival: Tap Challenge'da deneyimleyeceksiniz.

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Oyun içerisinde harika müzikler ve türe uygun grafik yapısı bulunuyor. Basit tasarımlar, kolay kontroller ve bağımlılık yapan oyun modlarıyla birlikte şampiyon olmaya çalışın!

Siz de Prison Survival APK indirin ve farklı zorluk seviyelerine sahip olan eğlenceli bir hayatta kalma deneyimi yaşayın!

Prison Survival: Tap Challenge Oyunu Özellikleri