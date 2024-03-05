Netflix, Youtube ve Amazon Prime gibi gibi platformları destekleyen Rave APK'da, dizi veya filmleri arkadaşlarınızla eş zamanlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla birlikte eş zamanlı olarak dizi, film ve diğer içerikleri izleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Tüm bunları tek çatı altında toplayan Rave APK, kullanıcılara sadece eş zamanlı içerik izletmekle kalmayıp, aynı zamanda da sohbet etmelerine olanak tanıyor.

Netflix, Youtube, Amazon Prime, HBO ve Disney+ olmak üzere farklı platformlardan arkadaşlarınızla dizi veya film izleyebilirsiniz. Sadece dizi ve film izlemenin yanı sıra, beraber müzik dinleme partileri de verebilirsiniz. Sevdiğiniz müzikleri dinleyip üzerine yorum yapabilir ve kendi zevklerinizi açığa çıkarabilirsiniz.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; Rave'de arkadaşlarınızla eş zamanlı içerik izlemek için platformlardaki aboneliğe sahip olmanız gerekmektedir. Saydığımız tüm platformlardan herhangi bir şeyi Rave üzerinden izlemek istiyorsanız, kesinlikle o platformda aboneliğinizin olması gerekiyor. Lakin Rave için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Rave APK İndir

Rave APK, kullanıcıların seyir zevkini yükseltmek adına geliştirilen mükemmel bir Android uygulamadır. Seyircilerin dizilerini veya filmlerinizi izlerken sesli ya da mesaj yoluyla sohbet etmesine de imkan tanır. Bu sayede izlediğiniz içeriklerin üzerine tartışabilir veya önemli noktalarda özgün tepkiler sergileyebilirsiniz.

Birçok platform, sınırsız izleme kapasitesi ve ücretsiz olmasıyla ön plana çıkan Rave APK'yı indirerek, siz de arkadaşlarınızla sinema keyfini birlikte yaşayabilirsiniz. iOS, Android, Windows veya Mac olmak üzere her yerden eş zamanlı bağlantılar kurabilirsiniz.

Rave En Fazla Kaç Kişiyle İzlenir?

Herhangi bir kişi kısıtlaması olmamakla birlikte, istediğiniz sayıda arkadaşınızı toplayarak dizi, film ve müzik partileri verebilirsiniz.

Rave Grup Odasına Nasıl Davet Edilir?

Arkadaşlarınızı Rave'e davet etmek için öncelikle bulunduğunuz odanın bağlantısını kopyalayarak, onlarla paylaşabilirsiniz. Ardından arkadaşlarınızla sesli veya mesaj yoluyla bağlantı kurarak, izlemek istediğiniz şeyi seçebilirsiniz.

Rave'in Desteklediği Platformlar Nelerdir?

Netflix, Youtube, Amazon Prime, Disney+ ve HBO Max gibi platformların içeriklerini Rave üzerinden izleyebilirsiniz. Bu platformların birinde aboneliğiniz bulunuyorsa ancak o halde uygulama üzerinden içerikleri seyredebilir, aksi takdirde aboneliğiniz bulunmuyorsa içeriklere erişemezsiniz.