Ready Set Golf APK, arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla golf oynayabileceğiniz bir Android oyundur. Özel odalara katılın, 100'den fazla golf sahasını keşfedin ve sıralamada en üstlere çıkın!

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla golf oynayabileceğiniz Ready Set Golf APK'da, yüzlerce seviyeyi aşın ve çeşitli özelleştirmeleri toplayın. Golf toplarını, top izlerini, bayrakları ve kazanma animasyonlarınız istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken oyunları kazanmak ve sıralamada yükseklere tırmanmak olacaktır.

Oyun, hem grafik hem de oynanış açısından keyifli bir yapıya sahip. Rekabetçi mekanikleri iyi işlediği gibi, üstüne bir de eğlenceli içerikleri oyunculara sunuyor. Ayrıca 100'ü aşkın golf sahasını içerisinde barındıran Ready Set Golf'ü, sıkılmadan tekrar tekrar oynayabileceksiniz.

Sadece anonim oyuncularla değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte de golf mücadelelerine katılabilirsiniz. En fazla puanı almak ve en kısa sürede deliğe ulaşmak için akıllıca vuruşlar yapın. Yaptığınız her maçta deneyim kazanacak ve seviyeleri teker teker atlayacaksınız. Bu sayede özel ödüllerin sahibi olabilir ve golf deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.

Ready Set Golf APK İndir

En fazla yedi kişiyle golf mücadelesine katılabilirsiniz. Halihazırda olan odalara katılabilir veya kendinize özel olarak yeni bir oda oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınıza odanızın bağlantı kodunu paylaşarak, davet edebilirsiniz. Yalnız sadece 7 kişi çağırabileceğinizi de kesinlikle unutmamalısınız.

Oyun, öğrenmesi çok kolay bir kontrol mekaniğini oyunculara sunuyor. Her seviyeden oyuncu 1-2 maça alışabilir ve kontrollerde ustalaşabilir. Peki nasıl rakiplerinizin üstesinden gelirsiniz? Rakiplerinize karşı avantaj sağlamak için güçlendirmelerinizi kullanarak, daha güçlü vuruşlar yapabilir ve oyunları kazanabilirsiniz.

Arcade tarzı oynanışın tadını çıkarabileceğiniz Ready Set Golf APK'yı indirin ve siz de 100'den fazla sahayı keşfedin. Yeni oyuncularla golf oynayın, özel odalara katılın ve sıralamada üstlere tırmanın.

Ready Set Golf Özellikleri