Realtek High Definition Ses Sürücüsü

Packard Bell dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ve ses kartı için gerekli olan Realtek High Definition ses kartı sürücüsü.

Tamer Öz - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Realtek HD Audio Driver İndir

Packard Bell dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Realtek HD Audio ses kartları için hazırlanmış olan sürücü dosyası sayesinde sisteminizden her zaman en iyi sesleri almanız mümkün ve böylece ses kartınızın en yüksek çözünürlükte yani High Definition olarak sesleri iletmesini sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınıza kuracağınız Realtek High Definition Ses sürücüleri sayesinde oyunlardan, müziklerden, film ve dizilerden yahut tüm multimedya içeriklerden mümkün olan en yüksek verimi alabilirsiniz. Format atılan bilgisayarlar için gerekli bir program olan Realtek HD Audio Driver, bilgisayarın ses dosyalarının çalışmasını sağlar.

Sürücüyle Desteklenen Ürün Modelleri:

EasyNote BG35 serisi

EasyNote BG48 serisi

Doğru ses kartı sürücüleri kurulu olmadığında maalesef donanımınızdan en yüksek performansı almak mümkün olmayabiliyor ve bu da ses gibi önemli bir konuda keyif almanıza engel olabiliyor. Realtek ses kartı sürücüleri bilgisayarınız için hazırlandığı ve sisteminize özel olduğu için işletim sistemi ile donanım arasındaki iletişimin en doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Realtek Nasıl Güncellenir, Ses Driver Nasıl Yüklenir (Kurulur)?

Not: Realtek, birçok OEM bilgisayar markası için yaygın bir ses çözümüdür. Realtek genellikle tüketicilere kaliteli ses/ses çözümleri sunan basit bir platformdur. Realtek HD ses kartlarının tüm özelliklerinden faydalanmak için bilgisayarınıza Realtek HD Audio Driver'ı indiriniz. Realtek ses sürücüsünü güncellemek için aşağıdaki adımları takip edin:

Aygıt Yöneticisi'ne gidin: Aygıt Yöneticisi'ni başlatmak için Windows tuşuna basılı tutarak Çalıştır iletişim kutusunu açın ve ardından R tuşuna (Çalıştır) basın.

İletişim kutusuna "devmgmt.msc yazın.

Sağa bakan oka tıklayarak "Ses, video ve oyun denetleyicileri" kategorisini genişletin. Bu kategori altında "Realtek High Definition Audio veya Realtek Audio'nun üzerine sağ tıklayın. Menüde Sürücü Yazılımını Güncelle'ye tıklayın.

Sürücü yazılımının güncellenmesi için Otomatik ara'ya tıklayın. Sürücü güncelse "Aygıtınız için en iyi sürücü yazılımı zaten yüklü." uyarısı alırsınız. Bu durumda sürücüyü güncellemenize gerek yoktur.

Sürücü yüklendikten sonra değişikliklerin tam olarak uygulanması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Realtek'in web sitesinden de OEM üreticilerinin güncel Realtek ses sürücülerini indirip yükleyebilirsiniz. Realtek web sitesine girdikten sonra "High Definition Audio Codecs'e tıklayın. Ardından ekrandaki yönergeleri izleyin ve Windows sürümünüze uygun sürücüyü indirin. Son olarak Realtek tarafından sağlanan sürücü yazılımını yüklemek için indirilen dosyaya tıklayın.