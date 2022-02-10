RISK Global Domination APK, popüler kutu oyunlarından Risk'i mobil platforma taşıyor. Risk Mobile oyunu oynaması ücretsiz!

Erkan Calp - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

RISK Global Domination APK, Hasbro’nun sevilen masa oyununun resmi dijital sürümü. Risk mobil oyunu indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Strateji savaş oyununda Birinci Dünya Savaşı’nda etkili güçlere karşı savaşıyor, ölümsüz zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor, fütüristik ve bilim kurgu haritalarında savaşıyorsunuz. Milyonlarca oyuncusu olan stratejik masa oyununun mobil cihazlarda oynanabilir sürümü ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Risk Oyunu Nedir?

Risk oyunu, 2 - 6 oyunculu diplomasi, çatışma ve fethetme üzerine kurulu strateji masa oyunudur. Standart sürüm 6 kıtada gruplandırılmış, 42 bölgeye ayrılmış dünyanın siyasi haritasını gösteren bir tahtada oynanır.

Sıra oyuncuların bölgelerini ele geçirmeye çalıştıkları oyun taşlarından oluşan orduları kontrol eden oyuncular arasında döner ve kader zar atışlarıyla belirlenir. Oyuncular oyun boyunca ittifak kurabilir ve bozabilir. Amaç, tahtadaki her bölgeyi işgal etmek, bunu yaparken de diğer oyuncuları ortadan kaldırmaktır. Oyun haliyle uzun sürüyor. Avrupa sürümleri her oyuncunun oyunu kısaltan sınırlı gizli görev hedefi olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Risk Oyunu Nasıl Oynanır, Kuralları Nedir?

Hazırlık aşaması, oyun sırasının belirlenmesi, oyunculara orduların dağıtılması, sahip oldukları bölgelere bir veya daha fazla orduyu yerleştirilmeleri ile başlar. Oyuncular sıralarının başında tutulan bölge sayısıyla orantılı takviye orduları, tüm kıtları elde tutak için bonus ordular ve yeni bölgeleri fethederek elde edilen bölge kartlarını koymak için ek ordular alır. Oyuncu daha sonra saldırabilir, ordularını hareket ettirebilir veya pas geçebilir.

Bir oyuncunun sırası geldiğinde takviye birliklerini yerleştirdikten sonra düşman orduları tarafından işgal edilen kendilerine bitişik bölgelere saldırmayı seçebilir. Bir bölge, kara veya deniz yoluyla görünür şekilde bağlıysa bitişiktir. Saldırlara zar atışlarıyla karar verilir, saldıran veya savunan oyuncu atış başına belirli sayıda ordu kaybeder. Saldırı sırasında saldıran taraf saldırmayı bırakana veya savunan taraf savunduğu bölgedeki son ordusunu da kaybedene dek savaş devam edebilir. Bu noktada saldıran ordularına üzerine giderek bölgeyi ele geçirir ve ilerleme için bir bölge kartı çeker.

Oyuncunun sırasının sonunda ordularını bölgelerinden birinden başka bir bağlı bölgeye taşıyabilir. Oyuncu son bölgesini kaybettiğinde elenir. Onları yenen oyuncu varsa yendiği oyuncunun bölge kartlarını alır. Kazanan diğer tüm oyuncular elendiğinde kalan son oyuncudur.

İki önemli kural var. Bölgeler hazırlık aşamasında iki oyuncu ve tarafsız bir ordu arasında ayrılır. Tarafsız ordu yalnızca saldırıya uğradığında savunma yapar asla ordulara saldırmaz veya onları hareket ettirmez ve aktif bir oyuncu gibi sırası yoktur. Tarafsız ordu elenirse oyun normal kurallar çerçevesinde devam eder.

Risk APK İndir

Strateji türünü sevenlerin favori kutu oyunlarından Risk’in dijital sürümü hem mobil hem de Windows PC’lerde mevcut. RISK Global Domination adıyla PC platformunda Steam üzerinden, mobil platformda Android Google Play ve iOS App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

İkonik strateji masa oyunu Risk Global Hakimiyet’te oyuncular Dünya’ya hükmediyor! Oyuncular ordularını kurarak düşmanlarla mücadele ediyorlar. Diplomasi kullanarak ittifaklar ediniyor. Harp meydanında birliklerini yönetiyor, ya hep ya hiç için savaşıyorlar!

Risk Mobile APK Özellikleri

Birden fazla oyun modu: Global Hakimiyet online, arkadaşlarla online oynama, tek oyunculu ve geç-oyna

Gerçek kurallar: Bildiğiniz ve sevdiğiniz Risk

Online olarak rakiplere karşı savaşlara katılın veya ev sahipliği yapın.

Otomatik oynama modunda online olarak benzer seviyedeki oyuncularla karşı karşıya gelin.

6 oyuncuya kadar (gerçek oyuncu ve yapay zeka)

Ücretsiz olarak klasik ile başlayın.

Tek sefer satın alımla 6 klasik ve benzersiz haritanın kilidini açın.

40’dan fazla harita

Çeşitli haritalarda becerilerinizi geliştirmek için 10’dan fazla tek oyunculu senaryo

Özel kurallar ve oyun modları: Başkentler, kart fırtınası, savaş sisi, sınırlı sıra, %70 kontrol

Yeni ve eski oyuncular için 5 zorlukta yapay zeka

Rehberli öğretici mod ve oyun içi yardım

Kritik oyun istatistikleri ve başarımlar

Risk oyununda herkes Dünya’ya hükmetmek istiyor! Hasbro’nun klasik RISK oyununun lisanslı sürümü RISK Global Domination, klasik RISK hissini ve deneyiminizi kişiselleştiren birçok seçenek sunar. Platformlar arası çok oyunculu, mobil ve PC’de oynayan milyonlarca oyuncuyla mücadele etmenizi sağlar.