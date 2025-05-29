Roku APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 80
- Üretici Roku Inc.
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Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Roku APK, Roku cihazlarını uzaktan yönetebilmenize olanak tanıyor.
Roku APK uygulaması, Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz Roku TV uygulamasıdır. Ücretsiz Roku mobil uygulaması, Roku oynatıcınızı ve Roku TV'nizi kontrol etmenizi kolaylaştırır ve eğlenceli hale getirir. Ayrıca Roku'yu uzaktan kumanda olarak kullanabileceksiniz.
Roku kanalı ile akış halindeyken hit filmler, TV şovları ve daha fazlasını izlemeniz için özel olarak tasarlanmış bir uygulamadır. Roku cihazınıza kanal ekleyin ve başlatın. TV’nize video, fotoğraf ve müzik yayınlayın. Kanalınızı özelleştirin ve istediğiniz gibi dizayn edin.
Roku APK İndir
Roku mobil uygulamasının belirli özelliklerini kullanmak için telefonunuzu veya tabletinizi Roku cihazınızla aynı kablosuz ağa bağlamanız gerekir. Bazı özelliklerinden dolayı Roku uyumlu bir cihaz gerektirir ve Roku hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.
Renkli ve hareketli grafikleri ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. En iyi film ve dizileri izlemenizi sağlayan Roku'yu hemen indirin ve kullanmaya başlayın.
Roku Uygulaması Özellikleri
- Roku cihazları için uzaktan kumanda
- Ücretsiz filmer, canlı TV ve diziler
- Telefonu TV'ye yansıtma
- Spor müsabakalarını takip etme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Netfilix, Youtube ve Disney+ gibi eğlence uygulamaları
Roku
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17
- DOSYA BOYUTU 128 MB
- Üretici Roku Inc.
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iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Roku sayesinde, hem TV'nizi kontrol edebilir ve tüm içerikleri telefonunuzdan seyredebilirsiniz.
Roku, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz Roku TV uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Roku mobil uygulamasının belirli özelliklerini kullanmak için telefonunuzu veya tabletinizi Roku cihazınızla aynı kablosuz ağa bağlamanız gerekir. Bazı özelliklerinden dolayı Roku uyumlu bir cihaz gerektirir ve Roku hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.
Ücretsiz Roku mobil uygulaması, Roku oynatıcınızı ve Roku TV'nizi kontrol etmenizi kolaylaştırır ve eğlenceli hale getirir. Ayrıca Roku'yu uzaktan kumanda olarak kullanabileceksiniz. 1000'den fazla kanaldan istediğini seçebilirsin.
Roku kanalı ile akış halindeyken hit filmler, TV şovları ve daha fazlasını izlemeniz için özel olarak tasarlanmış bir uygulamadır. Roku cihazınıza kanal ekleyin ve başlatın. TV’nize video, fotoğraf ve müzik yayınlayın. Kanalınızı özelleştirin ve istediğiniz gibi dizayn edin. Aramalarınız hem sesli bir şekilde hem de klavye üzerinden yapabilirsiniz.
Roku İndir
Renkli ve hareketli grafikleri ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. En iyi film ve dizileri izlemenizi sağlayan Roku'yu hemen indirin ve kullanmaya başlayın. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde tüm içeriklere rahatlıkla ulaşabilir ve popüler filmleri telefonunuzdan izleyebilirsiniz.