Rooftops & Alleys: The Parkour Game, çoklu haritaları ve fizik yapısıyla birlikte oyunculara gerçekçi bir parkur/serbest koşu deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MLMEDIA tarafından geliştirilen Rooftops & Alleys: The Parkour Game, tüm dünyanın kaçırdığı parkur yapma deneyimini oyunculara sunuyor. The Parkour Game'den önce hiçbir oyun bu kadar gerçekçi ve türüne odaklı bir yapım olmamıştı. Lakin bu oyun, hem türüne odaklı olmasıyla hem de yaşattığı parkur/serbest koşu deneyimiyle fazlasıyla ön plana çıkmaktadır.

Unreal Engine 5 ve tek bir kişi tarafından geliştirilen Rooftops & Alleys: The Parkour Game, birden fazla haritaya ve gerçekçi parkur mekaniklerine sahiptir. Üçüncü ve birinci şahıs kamera seçenekleriyle birlikte binalar arasında uçabilir, çeşitli numaralar yapabilir ve zamana karşı mücadele edebilirsiniz.

Parkur ve serbest koşu türünü özgün bir şekilde ele alan bu oyunda, yaptığınız parkur kadar puan kazanacak ve her oyun daha iyisini yapmanız gerekecektir. Her ne kadar aynı haritalar üzerinde ilerlese de, zaten serbest bir yapısı olduğu için sürdürülebilir oyun deneyimine de açıktır.

Rooftops & Alleys: The Parkour Game İndir

Tüm bunların yanı sıra dinamik hava durumu, karakter özelleştirmeleri, çeşitli oyun modları ve puanlama sistemi gibi özellikleri de içerisinde barındırmaktadır. Parkur yaptığınız esnada özel numaraları yaparken ekstra puanlar alabilir ve bu numaraları yaparken Slowmotion düğmesini kullanarak yavaşlatabilirsiniz.

Siz de Rooftops & Alleys: The Parkour Game indirin ve gerçekçi bir parkur oyunu deneyimi yaşayın. Henüz daha erken erişim aşamasında olsa da, gitgide gelişen ve yeni içerikler eklenen bir oyun olacağı belirtilmektedir.

Rooftops & Alleys: The Parkour Game Sistem Gereksinimleri