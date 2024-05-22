Rooftops & Alleys: The Parkour Game
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici MLMEDIA
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Rooftops & Alleys: The Parkour Game, çoklu haritaları ve fizik yapısıyla birlikte oyunculara gerçekçi bir parkur/serbest koşu deneyimi sunuyor.
MLMEDIA tarafından geliştirilen Rooftops & Alleys: The Parkour Game, tüm dünyanın kaçırdığı parkur yapma deneyimini oyunculara sunuyor. The Parkour Game'den önce hiçbir oyun bu kadar gerçekçi ve türüne odaklı bir yapım olmamıştı. Lakin bu oyun, hem türüne odaklı olmasıyla hem de yaşattığı parkur/serbest koşu deneyimiyle fazlasıyla ön plana çıkmaktadır.
Unreal Engine 5 ve tek bir kişi tarafından geliştirilen Rooftops & Alleys: The Parkour Game, birden fazla haritaya ve gerçekçi parkur mekaniklerine sahiptir. Üçüncü ve birinci şahıs kamera seçenekleriyle birlikte binalar arasında uçabilir, çeşitli numaralar yapabilir ve zamana karşı mücadele edebilirsiniz.
Parkur ve serbest koşu türünü özgün bir şekilde ele alan bu oyunda, yaptığınız parkur kadar puan kazanacak ve her oyun daha iyisini yapmanız gerekecektir. Her ne kadar aynı haritalar üzerinde ilerlese de, zaten serbest bir yapısı olduğu için sürdürülebilir oyun deneyimine de açıktır.
Rooftops & Alleys: The Parkour Game İndir
Tüm bunların yanı sıra dinamik hava durumu, karakter özelleştirmeleri, çeşitli oyun modları ve puanlama sistemi gibi özellikleri de içerisinde barındırmaktadır. Parkur yaptığınız esnada özel numaraları yaparken ekstra puanlar alabilir ve bu numaraları yaparken Slowmotion düğmesini kullanarak yavaşlatabilirsiniz.
Siz de Rooftops & Alleys: The Parkour Game indirin ve gerçekçi bir parkur oyunu deneyimi yaşayın. Henüz daha erken erişim aşamasında olsa da, gitgide gelişen ve yeni içerikler eklenen bir oyun olacağı belirtilmektedir.
Rooftops & Alleys: The Parkour Game Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2,5 GHz çift çekirdekli i5 veya üstü
- Bellek: 6GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 950 veya üzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Performansınızı optimize etmek ve en iyi deneyimi elde etmek için grafik sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun.