Rope Hero: Vice Town APK, popüler açık dünya aksiyon oyunu. GTA'ya benzerliğiyle dikkat çeken oyunda karakterimiz bir süper kahraman.

Can Erdil Şentürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rope Hero: Vice Town APK, eğer GTA benzeri açık dünya tabanlı aksiyon oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir mobil oyun. Rope Hero ücretsiz oynanabilen bir Android oyun; Google Play yüklü olmayanlar için Rope Hero APK indirme seçeneği de sunuluyor. Rope Hero Vice Town mod değildir, oyunun resmi adıdır.

Rope Hero Vice Town APK İndir

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Rope Hero: Vice Town'da ilginç bir süper kahraman hikayesi bizi bekliyor.

Süper güçlerimizi kullanarak polise yardım ediyor ve şehri suçtan kurtarmaya çalışıyoruz. Ana kahraman ilginç görevler oynayarak gangsterlerle savaşıyor ya da karanlık tarafa geçip kötü adam olabiliyor. Polislerle savaşma, şehirde ateşli kovalamacalar, arabalara çarpma, kaos yaratma, kötü tarafı seçtiğimizde gireceğimiz aksiyonların başında. Kahramanız suçlara karıştıkça popülerliği artıyor. Çeşitli suç patronları ile heyecan verici kovalamacalar ve kavgalar sizi bekliyor. Sizin seçiminiz ve sizin kaderiniz.

Süper kahraman görevinde çok fazla şeye ihtiyacınız olacak. Silahlar ve tabancalar, SMG, pompalı tüfekler, yakın dövüş silahları, süper silahlar… Özellikle süper kahraman silahları görevlerinde kahramanıza yardımcı olacak.

Süper kahraman oyunlarını seviyor musunuz? Mavi süper kahramanlı bu oyunu denemelisiniz. RPG öğelerini barındıran muhteşem bir üç boyutlu üçüncü şahıs nişancı oyunu.

Oyunun baş rolünde olan kahramanımız halatını kullanarak binalara asılabiliyor ve yüksek yerlerde süzülerek yol alabiliyor. Oyun bu yönüyle bize biraz Örümcek Adam oyunlarını hatırlatıyor.

Rope Hero: Vice Town'da oyunculara geniş özgürlükler veriliyor. Oyuncular diledikleri yere gidebiliyor, farklı araçları kullanabiliyorlar. Süper kahramanımızla binaların arasında süzülebileceğimiz gibi tank, helikopter gibi araçları kullanarak etrafı birbirine katabiliyoruz. Ayrıca bisiklet gibi araçları da kullanabilmekteyiz. Biz etrafa zarar verdikçe polisler peşimize takılıyor. Oyunda araçları tekmeleyerek uçurabiliyor ve düşmanlarımızın üzerine fırlatabiliyoruz. Kahramanımız çeşitli silahları da kullanabilmekte.

Rope Hero: Vice Town ortalama bir grafik kalitesine sahip.