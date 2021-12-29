Savaş Pilotu Simülatörü 3B APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir, internetsiz uçuş simülatörü oyunu.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Savaş Pilotu Simülatörü 3B APK, ultra gerçekçi üç boyutlu grafikler ve harika animasyonlar sunan uçuş simülatörü, uçak simülasyonu oyunu. Tek motorlu destek uçaklarından süpersonik jetlere askeri uçaklara gerçek hayatta gördüğünüz çoğu uçak bu simülasyon oyununda yer alıyor. Uçak oyunları oynamayı seviyorsanız, Flight Pilot Simulator 3D’yi kesinlikle oynamalısınız. Uçak oyunu internet bağlantısı gerektirmiyor!

Savaş Pilotu Simülatörü 3B APK İndir

Flight Pilot Simulator 3D Türkçe adıyla Savaş Pilotu Simülatörü 3B, acil durumlar, kurtarma görevleri, zorlu inişler, yangınlar, yarışlar dahil eğlenceli ve zorlu görevler içeriyor. Göreviniz zamana karşı yarışmak, yangınları kontrol altına almak ve uçak pistine güvenli bir şekilde inmek. Tonlarca sürpriz içeren devasa bir açık dünya sunan serbest uçuş modunu da keşfetmenizi de öneririm.

Flight Pilot Simulator 3D, internetsiz oynanabilen uçuş simülatörü, uçuş simülasyonu oyunu. Metroda, otobüste, uçakta seyahat ederken ya da okulda, işte aralarda açıp oynayabilirsiniz. Ücretsiz uçak oyunu internetten fazla harcamaz. Ayrıca tüm Android telefonlar ve tabletler oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırır.