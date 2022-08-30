Scary Mansion APK oyunculara korku yüklü sahneler sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gamescom 2022, birbirinden yeni oyunlara ev sahipliği yaptı. Her yıl oyuncu kitlesi artmaya devam ederken, piyasaya çıkan oyun sayısında da ciddi bir artış görülüyor. Mobil, konsol ve bilgisayar platformunda karşımıza çıkan oyunlar, bazen bizlere korku bazen de eğlence dolu anlar sunuyor. Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Scary Mansion APK'da mobil korku oyunları arasında yer alıyor. 3D grafik açıları eşliğinde gerilim dolu bir dünyanın kapılarını aralayan yapım Android platformuna özel olarak lansmana çıktı. Korku oyunlarına ek olarak hayatta kalma oyunu olarak da ifade edilen Scary Mansion APK tüyler ürpertici bir yapıya hakim.

Scary Mansion APK Özellikleri

Ürpertici bir atmosfer,

Gizlilik temelli içerikler,

Birbirinden zor bilmeceler,

3D grafikler,

Kaliteli animasyonlar,

Keşfetmeye dayalı alanlar,

Hikaye bazlı oynanış,

Heyecan verici bir gerilim oyunu olarak ifade edilen Scary Mansion APK, oynaması ücretsiz olarak günümüzde hem Android akıllı telefon hem de Android tabletlerde oynanabiliyor. BÜnyesinde birbirinden zorlu bilmecelere sahip olan oyun da 3D grafik açıları eşliğinde korku yüklü bir atmosferi deneyimlemeye çalışacağız. Yer yer animasyonların da karşımıza çıkacağı yapımda ses efektleri de ürpertici bir yapıya sahip olacak. Tehlikelerle dolu zorluklarında yer aldığı Android hayatta kalma oyununda, sürükleyici bir oynanış karşımıza çıkıyor. Yapım içerisinde bazen koşarak, bazen de sessizce hareket ederek çeşitli zorluklardan sıyrılarak ilerlemeye çalışacağız. Saatlerce sürecek maceraları bizlere sunacak olan oyun gerilim dolu bir içeriğe sahip.

Scary Mansion APK İndir

Google Play'de birbirinden farklı oyunlar yayınlayan Skytec Games tarafından geliştirilen Scary Mansion APK günümüze kadar 10 milyondan fazla kez indirildi. Oyuncu kitlesini artırmaya devam eden yapım ücretsiz olarak dağıtılıyor.