Scholar's Mate, harika atmosferi ve zorlu bulmacalarıyla oyunculara sürükleyici bir korku oyunu deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara birinci şahıs korku deneyimi yaşatan Scholar's Mate, kasvetli bir psikiyatri hastanesini konu alıyor. Bu hastanede uyanan bir genç, olayları çözmeye ve gizemli hastaneden kaçmaya çalışıyor. İyi bir korku düzeyine sahip olan Scholar's Mate, hikayesiyle de ön plana çıkmaktadır.

Hastane modellemeleri, grafikleri ve mekanikleriyle birlikte, gerçek korku deneyimini müthiş bir şekilde yansıtmaktadır. Sadece grafik ve oynanış açısından değil, aynı zamanda içerisinde barındırdığı bulmacalar sayesinde de oyuncuları kendine çekmeyi başarmıştır. Baktığımız zaman basit bir alt yapıdaymış gibi gözükse de, yaşattığı atmosfer sayesinde içinizi ürpertecek seviyededir.

Atmosferini sadece grafiklerden ve yaratıklardan almıyor. Sesli bir atmosfere de sahip olan Scholar's Mate, orijinal bir film müziğine ve sürükleyici ses efektlerine de sahiptir.

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Sizi yakalamaya çalışan Eddie, her tarafta sizi aramaktadır. Bu yaratıktan ve hastaneden kaçmak için bulmacaları çözmeli, sırları keşfetmeli ve elinizi çabuk tutmalısınız.

Hayatta kalma korku deneyimi yaşamak istiyorsanız, mükemmel bir atmosfere sahip olan Scholar's Mate'i indirebilirsiniz.

Scholar's Mate Sistem Gereksinimleri