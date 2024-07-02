Kısa videolar paylaşın ve ilgi alanınıza göre olan içerikleri izleyin! Kullanıcılara basit ve kullanışlı bir deneyim sunan Scoopz APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz sosyal medya uygulamaları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Scoopz APK, Local AI tarafından geliştirilen bir sosyal medya uygulamasıdır. TikTok benzeri uygulamalar arasında yer alan Scoopz'ta, kısa videolarınızı oluşturun ve akış içerisine dahil edin. Diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi yeni bir hesap oluşturmalı, diğer insanları takip etmeli ve kısa videoların tadını çıkarmalısınız.

Kullanıcı dostu bir tasarımla karşımıza çıkan bu uygulama, gerçek anlamda sade bir yapıya sahiptir. Görünüş ve ekranda yer alan sade butonların yanı sıra kullanıcılara reklamsız bir deneyim sunuyor.

Beğendiğiniz her türden kanalı takip edebilir ve videolarını izleyebilirsiniz. Bu her şey olabilir. Yemek, spor, yaşam, haberler ve doğa gibi başlıkları seviyorsanız, o türe ait hesapları takip edebilirsiniz. Sadece bir izleyici olarak değil, aynı zamanda video oluşturucusu olarak da Scoopz APK'da yerinizi alabilirsiniz.

Scoopz APK İndir

Her zaman ve her yerde istediğini videoları düzenleyip, paylaşabilirsiniz. Kullanıcılardan gelen yorumları, beğenileri ve paylaşım sayılarını görüntüleyerek, videonuz hakkında istatistik bilgisine ulaşabilirsiniz. Tabii aynı zamanda siz de diğer videolara bu tarz etkileşimlerde bulunabilirsiniz.

Siz de Scoopz APK indirin ve videolarınızı paylaşarak kullanıcılarla etkileşim halinde olun.

Scoopz: Real Life, Real Video Uygulaması Özellikleri