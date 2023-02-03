Score World Goals APK, Dünya kupalarında atılan ve en çok ses getiren golleri Android cihazlarınız üzerinde tekrar atmanıza olanak sağlayan bir futbol oyunudur.

Can Çevrim - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Score World Goals APK, Android kullanıcılarının akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde oynayabilecekleri futbol tabanlı bir bulmaca oyunudur.

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Şimdiye kadar dünya üzerinde atılmış ve ses getiren 300'den fazla golü sizlere tekrar atma şansı sunan Score! World Goals, futbolseverleri hem o eski günlere götürecek hem de onlara farklı bir futbol oyunu deneyimi sunacaktır.

Dünya kupaları, yerel ligler, şampiyonlar ligi maçları ve çok daha fazlası üzerinde atılan gollere ait gol pozisyonlarını baştan yaşayacağınız oyunda, ara paslar verecek, muz ortalar açacak, serbest vuruşlarda topu 90'a atacak, füze gibi şutlar çekecek ve futbol becerilerinizi konuşturacaksınız.

Her gün düzenli olarak yapılan günlük karşılaşmalarda önemli bir gol anını yaşayacak ve 3 farklı zorluk seviyesinde pozisyona en yakın golü atmaya çalışacaksınız.

Oyun içerisinde yer alan gol pozisyonlarını gerçeğine en yakın şekilde tamamlayarak kazanacağınız yıldızlar ve oyun parası sayesinde yeni bölümlerin kilidini açabilir ve gollerinizi arka arkaya sıralamaya devam edebilirsiniz.

Mükemmel ses ve grafik efektlerine sahip olan oyunda bazı gol pozisyonları eminim ki birçoğunuzu zorlayabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız durumunda ekranın sol ve sağ alt kısmında yer alan yardımcı öğelerden yararlanma şansına da sahipsiniz.

Score World Goals Özellikleri

Süper sezgisel oyun

Muhteşem grafikler ve ses

Yeni ve güncellenen içerik

Score! World Goals, en yetenekli futbolcunun değerini belirlemek için çok çeşitli meydan okumalar sunuyor. Sezgisel kaydırma mekaniğini kullanarak pas verebilir, çalımlayabilir, şut çekebilir, topu 90’a gönderebilirsiniz. Akıllı yapay zeka savunma oyuncuları pas ve şutlara tepki verir.

Ultra gerçekçi grafik motoruna sahip olan futbol oyunu, 500’den fazla hareket yakalama teknolojisiyle geliştirilmiş animasyon sunarak benzersiz düzeyde orijinalliği garanti ederken, büyüleyici ses ve özgün yorumlarla sizi aksiyonun tam kalbine yerleştirir.

Score World Goals, düzenli olarak güncellenen yeni seviyelerle taze ve heyecan verici içerik sunar. Günün Golü mücadelesine katılmak için her gün oynayın!

Tarihi tekrar yazmak ve golleri ardı ardına sıralamak için Score! World Goals'ı mutlaka denemenizi öneririm.