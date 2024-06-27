Shadowed Descent
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Breathy
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Shadowed Descent, terk edilmiş köydeki gizemleri çözmeye çalıştığınız bir psikolojik korku oyunudur.
Terk edilmiş ve lanetlenmiş yerlerde gizli kanıtları aradığınız Shadowed Descent, psikolojinizi alt üst edecek bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici bir şekilde dizayn edilmiş bu oyun, gerçekçi grafikleri ve korkutucu sesleri de içerisinde barındırıyor.
Karanlığın tek arkadaşınız olduğunu unutmadan hareket edin, bulmacaları çözün ve korkularınızla yüzleşin. El feneri, lamba ve bu aletleri şarj edecek pilleri envanterinizde taşıyabilirsiniz. Bunların yanı sıra etrafta bulduğunu kasetleri izleyebileceğiniz bir oynatıcıya da sahipsiniz.
Hayaletleri aramak ve sırları çözmek için atıldığınız bu yolda tüm perili binaları keşfedebilirsiniz. Karanlık ve bir o kadar da atmosfere uygun şekilde dekore edilen haritayla birlikte, korku deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.
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Köy içerisindeki açıklanamayan olayları keşfedin ve gizemleri çözün. Bakıldığı zaman basit grafiklerle karşılaşsanız da aslında korku türünü tamamıyla yansıtmaktadır. Oyuncular, ipuçlarını ararken bir yandan da korkularıyla yüzleşecekler.
Siz de Shadowed Descent indirin ve tatmin edici bir psikolojik korku deneyimi yaşayın!
Shadowed Descent Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-10400F | AMD Ryzen 5-5600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia® GeForce® GTX 950 TI
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan