Sigma Battle Royale APK, uçaktan atlayarak herkesin arenada savaştığı bir hayatta kalma oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma oyunları birçok oyuncu tarafından sevilmektedir. Özellikle onlarca kişinin bir arada kapıştığı hayatta kalma oyunlarının tadına varılamayacak yoktur. Sigma Battle Royale APK mobil oyuncular için PUBG Mobile ve Fortnite karışımı bir hayatta kalma oyunudur.

Sigma Battle Royale APK İndir

Uçaktan atladıktan sonra rakiplerine nişan alarak öldürmen ve son hayatta kalman gereken kişi olmalısın. Bu süre de birçok rakibin seninle aynı kaderi paylaşmak isteyecektir. O halde kendi stratejini iyi kurman gerekiyor.

50 oyuncunun birbiriyle kapıştığı Sigma Battle Royale birçok kişi tarafından sevilen bir Battle Royale oyunudur. Karşında 49 tane rakibin olacaktır. Fakat, hayatta kalman ve savaşman için ise sadece 10 dakikan var. Bu nedenle iyi bir strateji ve harita üzerinde nereye ineceğine karar ver.

Basit ve kolay bir kullanım sunan oyunu kısa süre de öğrendikten sonra kendini geliştirmen oldukça önemli. Ayrıca 4 vs 4 ile dövüşebileceğin Sigma Battle Royale APK 7 dakikalık bir oynama süresi de veriyor.

Geniş bir harita içinde grafiklere aldanıp rakiplerini kimi zaman görmezden gelebilirsin. Fakat, rakiplerin senin için aynı şeyi düşünmeyebilir. Son olarak Sigma Battle Royale APK indirdiğin zaman haritanın içinde kalmaya dikkat etki hayatta kalabilesin.