Silent Castle APK'da eşsiz bir kaleyi keşfedeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her geçen gün Google Play'de olan oyun sayısısı artmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından oyun geliştiricileri yepyeni oyunlar duyurmaya devam ederken, piyasaya çıkış yapan oyunlarda milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanmaya çalışıyorlar. Her yıl milyonlarca dolar gelir elde eden şirketler, yeni yıl ile birlikte yeni oyunlarını da oyuncular ile buluşturuyorlar. Mobil korku oyunlarının arasına katılan Silent Castle APK'da milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanmayı başardı. Google Play üzerinde 1 milyondan fazla kez indirilen ve oyuncular tarafından adeta tutku haline dönüşen Silent Castle APK, sürükleyici bir atmosfere sahip.

Silent Castle APK Özellikleri

Aksiyon ve gerilim yüklü bir atmosfer,

Hikaye bazlı ilerleyiş,

Farklı oynanış modları,

Çok sayıda farklı donanımlar,

Farklı karakter modelleri,

Çeşitli ödüller,

Asla gündüzün olmadığı Silent Castle APK'da oyuncular sürekli gece modunda korku dolu anlar yaşayacaklar. Farklı oyun modları eşliğinde oyunculara gerilim dolu bir dünya sunan oyun, oyuncularına çeşitli ödüller de dağıtıyor. Gizemli bir kale de geçen oyunda sinsi bir tehlike oyuncuların peşini bırakmayacak. Kalenin koridorlarında özgürce dolaşabilecek olan oyuncular, koridorda çeşitli tehlikeler ile de karşılaşacaklar. Bu tehlikelerin sonu gelmezken, gizemli odalarda da sürpriz anlar oyuncuları etkileyecek içerikler arasında yer alıyor. Kale içerisinde fotoğraf çekmek ve video çekmek yasak olurken, oyuncular kale içerisinde yaşadıklarını kimseye inandıramayacak ve ispatlayamacaklar. İlerlemeye dayalı bir atmosferi deneyimleme fırsatı verecek olan mobil korku oyunu, aldığı güncellemeler ile içeriğini zenginleştirmeye de devam ediyor.

Silent Castle APK İndir

Bep1c Studio imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Silent Castle APK, Android korku oyunları arasında yer alıyor. 1 milyondan fazla kez indirilen ve günümüzde de aktif olarak oynanan mobil korku oyunu, oyuncularına gerilim dolu dakikaların yanı sıra sürükleyici aksiyon sahneleri de sunuyor. Eğer akıllı telefon ya da tabletinizde eşsiz bir korku dünyasını deneyimlemek istiyorsanız, Silent Castle APK'yı ücretsiz olarak indirip tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.